Ďalší krok hotový: Najvýkonnejší vesmírny teleskop v histórii ľudstva hlási úspech

"Posledné krídlo (zrkadla) je teraz vysunuté," uviedol na Twitteri Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) s tým, že momentálne pracuje "na zaistení krídla na mieste, čo je niekoľkohodinový proces".

Ďalekohľad musel byť v svojej nosnej rakete zložený, inak by sa do nej nezmestil. Postupné rozvinutie jeho slnečného štítu a poskladanie jeho jednotlivých častí je podľa NASA obzvlášť komplikovaný a zdĺhavý proces, ktorý prebieha už dva týždne.

We are GO for #NASAWebb’s final mirror wing deployment this morning! Here’s what you should expect:



🔲 Fire pins to release mirror wing

🔲 Unfold mirror

🔲 Latch the wing (2+ hours) ⏱

🔲 🥳🕺🏽🎉

🔲 #UnfoldTheUniverse! (5+ months) ✨

More: https://t.co/p38KuDYC5x pic.twitter.com/XoQabc6Z5z