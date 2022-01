Bývalá Miss Universe zažila netradičný vedľajší účinok covidu: Neuveríte, čo sa jej dialo

Bývalá Miss Universe žažila zriedkavý priebeh covidu, kvôli ktorému sa cítila „divoko“.

Ako informuje portál indy100, bývalá Miss Universe Australia Olivia Molly Rogersová zažila zriedkavý vedľajší účinok covidu. Podľa Mirroru trávila Olivia prázdniny so svojou rodinou v južnej Austrálii, keď jej antigénový test ukázal, že je pozitívna. Poznamenala, že pociťovala rovnaké príznaky akými sú napríklad horúčka či suchý kašeľ.

Česká modelka má vďaka zámožnej svokre prepychové Vianoce: Tomu sa povie poriadny úlet!

Avšak v príbehu na Instagrame priznala, že zažila čosi nezvyčajne zvláštne. „Nemôžem prestať grgať. Vygooglila som si to a očividne je to súčasť gastrointestinálnych symptómov covidu, aj keď to nie je také bežné,“ napísala Olivia. Zároveň sa opýtala, či niekto podobné niečo už zažil. Taktiež prezradila, že ju veľmi svrbeli oči. Po absolvovaní PCR testu, ktorý potvrdil pozitívny výsledok toho antigénového, si robila žarty, že jej neprestávajúce grganie neznamená, že je až tak „divoká“.