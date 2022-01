Nevesta vybrala družičke šaty na svadbu, potom ju kvôli tomu nepozvala: Šialený dôvod

Žena, ktorá mala byť družičkou na svadbe svojej blízkej kamarátky priznala, že ju nepozvali, pretože vyzerala až príliš dobre v šatách, ktoré jej vybrala samotná nevesta.

21-ročná modelka Alena Yildizová z nemeckého Heidelbergu zdieľala osudné video na TikToku 13. decembra. „Moja blízka priateľka ma nepozvala na svoju svadbu, pretože si myslela, že vyzerám až príliš dobre v šatách, ktoré mi sama vybrala,“ uviedla. Alena pre portál Insider povedala, že družičkou mala byť spolu s ďalšími piatimi ženami. Potom jej kamarátka prezradila, že sa cíti vystrašene. „Preto mi vybrala také extravagantné šaty – všetky kamarátky mali také šaty, ale ona mala problém iba so mnou,“ opísala situáciu Alena.

Priznala, že šaty ju stáli 1200 eur a každá družička si za ne musela zaplatiť sama. Krátko pred svadbou teda poslala neveste fotku v šatách. „Potom mi zavolala a povedala mi, že sa cíti neisto – že tie šaty príliš pútajú pozornosť,“ povedala Alena. „Z celej situácie bola veľmi nahnevaná a cez telefón mi nakoniec povedala, že ruší pozvanie. Pohádali sme sa, pretože mi to nedávalo žiadny zmysel, keďže tie šaty vybrala ona sama,“ pokračovala v opisovaní príbehu, pričom jedným dychom dodala, že nevesta mohla vybrať aj iné šaty, ak mala obavy.

Video, ktoré Alena na sociálnej sieti zverejnila, malo viac ako desať miliónov videní. Taktiež zverejnila fotky správ, ktoré jej napísali jej kamarátky, vrátane nevesty, o tom, čo si vlastne o celej situácii myslia. Prezradila, že jej nevesta povedala, aby sa obradu prosto nezúčastnila. Jednej družičke dokonca nevesta napísala správu, že je v strese a Alena by od nej nemala očakávať žiadne ospravedlnenie.

Keďže na nájdenie nových šiat Alene nezostávalo veľa času, na svadbe nakoniec nebola. Povedala, že aj napriek tomu, že s nevestou už nie sú kamarátky, ju to mrzí. „Vyvolalo to vo mne pocit, že ako priateľka pre ňu nemám žiadnu hodnotu,“ prezradila. „Rozprávali sme sa o jej svadbe roky a ja som bola taká šťastná, že moja kamarátka sa konečne vydá za lásku svojho života a ja to s ňou oslávim,“ povedala smutne Alena. Po zverejnení videa sa jej však mala nevesta ozvať a pohádať sa s ňou.

Alena uznala, že nevesty majú plné právo klásť si požiadavky, napríklad to, aby nikto iný nemal na svadbe biele šaty. Dodala, že takéto pocity závisti len dopomáhajú k tvorbe toxických vzťahov. „Krása inej ženy neznamená to, že vaša krása sa stratí. Prajem si, aby to ľudia vedeli a boli sebavedomí,“ uzavrela mladá modelka.