Psychológ sa vyjadril k otrasnému incidentu v Miloslavove: Pred týmto varuje!

Pri incidente v Miloslavove, kde skupina tínedžerov napadla, opila i vyzliekla 11-ročné dievča, bola neúnosne prekročená čiara zákona a ľudskosti. Vyhlásil to psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.

Čo sa v areáli bývalého družstva udialo, považuje za neprípustné, zároveň však varuje pred senzáciou a urýchlenými závermi. Pozornosť upriamil aj na krízové linky pomoci.

"Toto je tragédia, ktorá si vyžaduje odborné stanovisko a odborný prístup pre obe strany. Dokonca aj pre tých, ktorí na tom mieste neboli. Obeť tohto agresívneho činu potrebuje okamžitú odbornú pomoc, aby sa eliminovali traumatické dopady," napísal psychológ na sociálnej sieti. Zúčastnení a zainteresovaní potrebujú podľa neho rovnako odborný prístup z dôvodu ohrozenia ich budúceho vývinu.

O incidente sa prostredníctvom sociálnych sieti či médií dozvedelo množstvo ľudí. Podľa Madra je možnosť si pred tým zakryť oči a tváriť sa po pár dňoch, že je po všetkom. "Alebo sa môžeme zastaviť a začať uvažovať nad tým, ako sa ako spoločnosť k tomu postavíme," podotkol s tým, že agresívnemu správaniu treba povedať rázne nie, a to aj vo svete dospelých ľudí.

Veľa ľudí podľa psychológa zdieľalo informácie o tomto incidente možno s úmyslom poukázať na nespravodlivosť. To však nepovažuje za cestu. "Šírenie videa môže retraumatizovať a znovu zraniť ľudí, ktorí zažili či zažívajú niečo podobné," upozornil. Verejnosti odporúča, aby aj prostredníctvom sociálnych sietí odsúdila násilie a prípadne poskytla kontakty www.ipcko.sk, 0800 500 333 či www.stalosato.sk, kde môžu ľudia zažívajúci násilie či s inými ťažkosťami nájsť bezplatne, anonymne a nonstop odbornú pomoc.

Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Prípad, ktorý intenzívne rieši bratislavská krajská polícia, vyvolal pobúrenie v celej krajine. Reagovali naň aj politici. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce na najbližšiu koaličnú radu zavolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby priblížil, akým spôsobom sa v krajine zamedzí šikane detí. O incidente sa má rokovať aj na mimoriadnom branno-bezpečnostnom výbore parlamentu.