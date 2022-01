Krajská polícia sa intenzívne zaoberá incidentom v Miloslavove: Možné rozšírenie trestného stíhania

Bratislavskí krajskí policajti sa intenzívne zaoberajú vyšetrovaním okolností prípadu napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove skupinou kamarátov. Nevylučujú, že v priebehu piatka dôjde k prekvalifikovaniu, respektíve rozšíreniu trestného stíhania aj o ďalšie trestné činy.

Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

"S cieľom náležitého objasnenia tejto veci vykonávajú policajti od začiatku vyšetrovania v zmysle zákona všetky potrebné procesné úkony," tvrdí Szeiff.

V súvislosti s incidentom v Miloslavove sa polícia zaoberá aj podozrením zo spáchania trestného činu podnecovania. "Toho sa mal dopustiť doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom," priblížil hovorca.

Polícia preto pripomína, že na celom Slovensku platí zákaz zhromažďovania sa v počte nad šesť osôb okrem osôb, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú verejnosť, aby dodržiavala aktuálne platné pandemické opatrenia.

Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň vo štvrtok (6. 1.) nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu.