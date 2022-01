Kazachstan zažíva hotové peklo! Na protestantov strieľali z guľometov: Preživším hrozí doživotie

Ako informovala rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL), vládne bezpečnostné sily, niektoré v obrnených vozidlách, spustili na Námestí republiky v Alma-Ate paľbu z guľometov. V tom čase boli na námestí zhromaždení aktivisti, ktorí sa predtým v meste zúčastnili na rôznych protestoch. Podľa miestnych médií "väčšina tých, ktorí prišli na námestie, boli neozbrojení mladí ľudia". Stanica Azattyk uviedla, že podľa úradov sa na námestí odohráva "protiteroristická operácia", avšak podľa aktivistov a novinárov armáda používa zbrane nielen proti rabujúcim ľuďom, ale aj proti pokojným demonštrantom.

The people of Kazakhstan have overthrown their government and stormed parliament. #KazakhstanProtests 🇰🇿👇 pic.twitter.com/jOmwTfKsK4