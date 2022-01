Obháji Emmanuel Macron francúzske prezidentské kreslo? Prieskum prezrádza, čo sa môže stať: Uf, toto bude tesné!

Najnovší francúzsky prieskum voličských nálad naznačil, že úradujúci prezident Emmanuel Macron by v druhom kole prezidentských volieb mohol poraziť svoju hlavnú vyzývateľku – kandidátku konzervatívneho tábora Valérie Pécresseovú. Uviedol to spravodajský server France24.

Macron do štvrtka, keď v Paríži prijal predstaviteľov Európskej komisie pri príležitosti spustenia francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, oficiálne nepotvrdil svoj zámer uchádzať sa o druhý mandát v Elyzejskom paláci. Francúzske médiá však upozorňujú, že je len otázkou času, kedy tak Macron urobí, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že už existuje skupina odborníkov, ktorá pracuje na kampani za jeho znovuzvolenie.

Prieskum spoločnosti Harris Interactive pre ekonomický týždenník Challenges naznačil, že Macron môže byť pravdepodobným víťazom prezidentských volieb, čo je v súlade s nedávnymi prieskumami verejnej mienky, podľa ktorých sa jeho najväčší oponenti nedokázali dotiahnuť na jeho percentá aj napriek Macronovmu postoju voči pandémii ochorenia Covid-19 a nezaočkovaným osobám. V stredu zverejnený prieskum naznačil, že Macron by v prvom kole volieb získal 24 percent hlasov. Krajne pravicoví politici Marine Le Penová a Eric Zemmour, rovnako ako Pécresseová, prvá ženská kandidátka francúzskych konzervatívcov na funkciu prezidenta, získali okolo 16 percent voličskej podpory.

Rozhodujúce bude druhé kolo volieb v apríli, v ktorom by podľa najnovších prieskumov Macron porazil Pécresseovú v pomere 51 k 49 percentám. Ak by sa kandidátka konzervatívcov do druhého kola nedostala, Macron by mohol čeliť Le Penovej (55 proti 45 percentám) alebo Zemmourovi (61 proti 39 percentám). Uvedené čísla potvrdili, že Pécresseová zostáva najpravdepodobnejším kandidátom, ktorý môže ukončiť prezidentskú kariéru liberálne orientovaného Macrona. Ak uspeje v prvom kole nad Le Penovou a Zemmourom.

Konzervatívci zo strany Republikáni (LR) si vlani v decembri v straníckych primárkach vybrali umiernenú političku, šéfku regiónu Ile-de-France, aby sa vo voľbách pokúsila "zosadiť z trónu" Macrona. V strane získala 61 percent hlasov, čím porazila republikánskeho politika z juhu krajiny a zástancu tvrdej konzervatívnej línie Érica Ciottiho. Stala sa vôbec prvou ženskou kandidátkou tejto strany pre najvyššiu funkciu v krajine.

Pécresseová sa snaží voličov získať kampaňou zameranou na zníženie počtu povolení na azyl a pobyt pre migrantov z krajín mimo EÚ o polovicu, sľubuje sprísniť súdne tresty v mestských štvrtiach, kde je polícia pod veľkým tlakom, chce zakázať ženám sprevádzajúcim svoje deti na školských výletoch nosiť moslimskú šatku a v posledných dňoch sa angažuje za zníženie domáceho násilia na ženách.

Pécresseová nie je jedinou ženskou kandidátkou na hlavu štátu. Túto ambíciu má parížska starostka Anne Hidalgová za Socialistickú stranu a kandidatúru zvažuje aj bývalá ministerka spravodlivosti Christiane Taubirová, ktorá je afrického pôvodu. Ich šance poraziť Macrona sú však minimálne.