Kazašské peklo nenecháva svetových politikov chladných: Všetci žiadajú len o jedno

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v súvislosti s masovými nepokojmi v Kazachstane, ktoré trvajú už niekoľko dní, vyzvala vo štvrtok všetky zúčastnené strany, aby upustili od násilia a usilovali sa o mierové riešenie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Ľudia majú právo na pokojné protesty a slobodu vyjadrenia. Zároveň ale protestujúci - nech sú akokoľvek nahnevaní a s pocitom krivdy - by sa nemali uchýliť k násiliu voči ostatným," uviedla vo vyhlásení Bacheletová. Vyzvala tiež na prepustenie všetkých ľudí, ktorých polícia zadržala len za to, že uplatnili svoje právo na pokojný protest.

Bacheletová reagovala i na správy o údajnej štvrtkovej streľbe na protestujúcich v meste Alma-Ata, počas ktorej zrejme došlo i k obetiam na životoch. K smrteľnému použitiu sily, akým je nasadenie ostrej munície, by sa kazašské jednotky mali uchýliť len ako k poslednej možnosti, a to výlučne v prípade, že im hrozí smrť alebo vážne zranenie, pričom by malo ísť o nevyhnutné a úmerné konanie, ktoré sa bude riadiť princípmi medzinárodného práva.

Kazašských predstaviteľov Bacheletová vyzvala, aby okamžite obnovili a zaistili internetové služby, ktoré sú v pandemickej situácii nevyhnutne potrebné i pre núdzové zdravotnícke služby. "Vypnutie internetu, čo znamená obmedzenie prístupu ľudí k informáciám... nie je odpoveďou na krízu, ale predstavuje riziko podnecovania násilia a nepokojov," kritizovala.

Počas protestov došlo totiž v Kazachstane k rozsiahlym prerušeniam signálu mobilných operátorov, zablokovaniu online chatovacích služieb a k niekoľkohodinovým výpadkom internetu.