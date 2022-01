Covidom sužované Francúzsko hovorí o povinnom očkovaní: Premiér Jean Castex má naň jasný názor! Toto sa mnohým páčiť nebude

Zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 v snahe zastaviť šírenie pandémie by veľmi nepomohlo, keďže takéto opatrenie by prinieslo viac problémov ako riešení. Uviedol to vo štvrtok francúzsky premiér Jean Castex v rozhovore pre televízne a rozhlasové stanice BFM TV a RMC Radio.

Castex bol pozvaný na rozhovor v súvislosti s prijatím vládneho návrhu zákona sprísňujúceho pandemické opatrenia týkajúce sa covidpasov. Návrh, ktorý odobrili poslanci Národného zhromaždenia, v praxi znamená zmenu covidpasov na očkovacie preukazy, ktoré budú potvrdením o zaočkovaní občanov Francúzska proti koronavírusu. Premiér pri tejto príležitosti odmietol predošlé návrhy iných francúzskych politikov o zavedení povinného očkovania. Takýto krok žiadajú napríklad expremiér a súčasný starosta Le Havre Édouard Philippe či bývalý viacnásobný minister a šéf stredopravicovej Únie pre francúzsku demokraciu (UDF) Francois Bayrou. Castex túto možnosť vylúčil, pretože podľa jeho slov nie je vhodná pre zdravotnú situáciu v krajine. "Už teraz máme určité ťažkosti s kontrolou zavádzania covidpasov. Tieto ťažkosti by boli ešte väčšie, keby sme očkovanie zaviedli ako povinné," povedal premiér pre BFM TV a RMC Radio. Podľa jeho slov je cieľom zaočkovať čo najviac ľudí, ale očkovanie nechce vnímať ako "nástroj" vedúci k tomuto cieľu. Tak ako to napríklad robí Taliansko, ktoré bude vyžadovať povinné očkovanie pre ľudí nad 50 rokov v snahe znížiť tlak na národný zdravotný systém i počet úmrtí. Castex upozornil, že taliansky model pre Francúzsko nedáva zmysel. "Tí, ktorí zaviedli povinné očkovanie, mali veľmi nízku mieru zaočkovanosti. A stále nie sú na takej úrovni, ako sme my," vysvetlil premiér.