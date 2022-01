Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia celého tela!

Minulý rok sa niesol v znamení boja s ochorením COVID-19. Hoci sme objavili účinné riešenie ako sa pred nákazou chrániť, pomaly sme zisťovali, že ochorenie nie je jediným problémom, s ktorým sa budeme musieť vyrovnať.

Postcovidový syndróm sa objavil aj u pacientov s bezpríznakovým priebehom a často so sebou prinášal horšie symptómy než samotné ochorenie. Nenapádal len naše telo, ale i dušu. Depresia a negatívne myšlienky v mnohých prípadoch zhoršovali naše zotavenie sa. Dnes sme si pre vás pripravili rady, ako poraziť postcovidový syndróm na celej čiare.

Postcovidový syndróm a jeho príznaky

Medzi najčastejšie príznaky patria respiračné ťažkosti ako kašeľ, dušnosť a rýchle zadýchanie sa. Objaviť sa však môžu i bolesti hlavy, hrudníka a chrbta. Postcovidový syndróm má mnoho podôb a žiadny z príznakov sa neoplatí podceňovať. Postihuje prakticky celý organizmus a jedným z jeho hlavných poznávacích znamení je zhoršená imunita. Ak sa chcete zotaviť, zamerajte sa na podporu zdravia celého tela.

Šťavy, ktoré sú prirodzeným zdrojom biologicky aktívnych látok

Príznakom postcovidového syndrómu býva rovnako ako pri ochorení COVID-19 strata čuchu a chuti. Oslabený organizmus má problém s príjmom potravy, a tak i zotavenie býva náročné.

My v ZAMIO myslíme na všetkých, a preto sme pripravili jedinečné spojenie plodov prírody, ktoré dokážu posilniť imunitu a podporiť vaše zotavenie po náročnom ochorení.

Najlepšie suroviny pochádzajúce priamo zo srdca našej prírody

V našich šťavách IMUNO sa ukrývajú šťavnaté plody arónie a rakytníka, ktoré sú bohatou zásobou vitamínov a minerálnych látok. Naopak v nich neobjavíte žiaden pridaný cukor ani iné sladidlá, farbivá a konzervačné látky. Šetrným spracovaním plodov zachovávame maximálny obsah aktívnych látok. Arónia je známa svojim vysokým obsahom vitamínu C a polyfenolov (silné rastlinné antioxidanty). Obe zlúčeniny sú kľúčové pre zdravý a výkonný imunitný systém. Okrem toho však v nej objavíme i bohatú zásobu ďalších vitamínov (A, B, E, K a P) rovnako ako i minerálne látky (železo, mangán, zinok, jód a mnohé ďalšie). Sila arónie bola v našom produkte doplnená rakytníkom, ktorého žiarivo žlté plody sú účinnými bojovníkmi pri virózach i bakteriálnych infekciách.

Arónia nie je limitovaná – z jej benefitov môže ťažiť každý.

• vysoký obsah antioxidantov chráni organizmus pred pôsobením voľných radikálov

• vyznačuje sa protirakovinovými účinkami

• zlepšuje zdravie kardiovaskulárnej sústavy

• prispieva k regulácii hladiny cholesterolu

• disponuje antibakteriálnymi účinkami a dokáže pôsobiť i proti žalúdočným vredom

• posilňuje imunitný systém

• zlepšuje celkové prospievanie organizmu

Fyzické zdravie je základom psychickej pohody každého z nás

Ako sme uviedli, rôzne ochorenia a choroby a to nie len ochorenie COVID, priamo vplývajú na naše duševné zdravie a pohodu. Ak je človek chorý, prestane sa tešiť z každodenných radostí a zameria sa iba na riešenie zdravotného problému. V prípade, že liečba nepostupuje tak ako to sa očakáva, veľa krát človek prepadne neistote a obavám, čo vyústi do depresií a strachu z budúcnosti. Je preto veľmi dôležité zamerať sa na udržanie nášho fyzického zdravia, ktoré je základom pre naše psychické zdravie. Každý z nás, kto si udržiava zdravý životný štýl a v rámci neho nezabúda na pohyb a na zdravú výživu, si tak môže naplno užívať svoj život a čas strávený s blízkymi bez toho, aby sa musel zaoberať myšlienkami na negatívne dopady dnešnej doby spojenej s bojom proti COVIDu. Nezabúdajte si preto dopĺňať zdraviu prospešné látky aj užívaním zdravých 100% štiav ZAMIO, ktoré sú overenými pomocníkmi v boji s chorobami a pomáhajú nám udržať si imunitu v skvelom stave.

Zdravie v najrozličnejších podobách

Okrem šťavy IMUNO objavíte na našich stránkach bohatú ponuku produktov, ktoré dokážu podporiť zdravie a postaviť imunitný systém do plnej zbroje. Rada MOY využíva silu granátového jablka, ktoré je bohaté predovšetkým na vitamíny skupiny B. Vitamíny skupiny B hrajú nezastupiteľnú rolu v celej škále biologických pochodov vrátane imunity. Podieľajú sa tiež na udržaní zdravej nervovej sústavy, dobrom stave pokožky i podpore červených krviniek. Sú pomocníkmi, ktorých pri zotavení sa z náročného ochorenia rozhodne chcete mať na svojej strane.

Na ZAMIO objavíte zdravé produkty v tých najrôznejších podobách. Všetky šťavy sú vyrobené s dôrazom sa šetrné spracovanie zachovávajúce maximum aktívnych látok. Myslíme i na tých, ktorí dávajú prednosť zeleninovým šťavám a pripravili sme cviklovú šťavu, ktorá podporí trávenie i zdravú pokožku. Sila prírodných látok je vďaka nám na vašej strane.

Staviť môžete i na sušené plody arónie, ktoré prinesú nálož aktívnych látok do obľúbených raňajkových smoothie. Vziať si ich môžete so sebou i na cesty. Rozhliadnite sa po našich stránkach a objavte produkty s významnými zdravotnými benefitmi: rakytník, čierne ríbezle, bazu čiernu, jablká, lesné čučoriedky, morušu, brusnice, maliny, černice, cviklu, či zázvor.

