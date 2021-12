Najkurióznejšie nehody roka 2021: Vodička strávila dve hodiny v potopenej Felícii

Zrážka auta a sovietskeho tanku, potápajúce sa vozidlo, z ktorého sa vodička nevedela dostať dve hodiny či prípad opitého šoféra, ktorý po nehode zaspal v aute.

To sú niektoré z kurióznych nehôd, ktorými sa v roku 2021 zaoberala polícia. Okolnosti priblížila na sociálnej sieti. Do betónového podstavca pod historickou pamiatkou - tankom - narazila 18-ročná šoférka. V smere od obce Dargov na Košický Klečenov po prejazde ľavotočivej zákruty stratila na namrznutej, sčasti zasneženej vozovke kontrolu nad vozidlom a zišla z cesty, kde prednou časťou narazila do betónového obrubníka príjazdovej cesty k odpočívadlu. Následne pokračovala po zatrávnenej ploche až k tanku. Pravdepodobnou príčinou nehody bolo podľa polície neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky.

Policajti priblížili tiež prípad zatopeného auta, ktoré našli skoro ráno v Kunovskej priehrade. Na mieste zistili, že vodička na aute Škoda Felícia v úseku medzi obcou Sobotište a Senicou nezvládla riadenie, zišla mimo cestu a skončila vo vode. "Asi po dvoch hodinách z auta sama vyšla a požiadala o pomoc okoloidúce auto. Žene sa ako zázrakom nič vážnejšieho nestalo, pre silné podchladenie skončila nakoniec v myjavskej nemocnici," priblížili policajti.

Medzi kuriózne nehody zaradila polícia aj prípad 38-ročného vodiča, ktorý šoféroval opitý. Na ceste do Popradu zišiel s vozidlom do poľa, kde zostal stáť. "Táto situácia pravdepodobne natoľko vodiča vyčerpala, že vo vozidle hneď aj zaspal. Na miesto nehody sa dostavila policajná hliadka. Po prebudení bol vodič podrobený okrem iného aj dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,5 promile," komentovala polícia.