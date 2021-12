Johnson nestráca optimizmus napriek veľkému nárastu nových prípadov: Povzbudivé zhrnutie

Napriek veľkému nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom v Spojenom kráľovstve sa britský premiér Boris Johnson v novoročnom posolstve vyjadril optimisticky o aktuálnej situácii. Informovala o tom agentúra DPA.

"Naša situácia 31. decembra je neporovnateľne lepšia než minulý rok," povedal Johnson vo videonahrávke zverejnenej v piatok. Dôvodom je podľa neho úspešná očkovacia kampaň, v rámci ktorej dostalo 70 percent dospelých v krajine posilňujúcu dávku vakcíny.

To umožnilo krajine dosiahnuť najvyšší hospodársky rast z členov skupiny G7 a "zostať najotvorenejšou ekonomikou a spoločnosťou medzi najdôležitejšími európskymi hospodárstvami", vyhlásil Johnson.

Vzhľadom na šírenie vysoko nákazlivého koronavírusového variantu omikron britská vláda nedávno v Anglicku znova zaviedla niektoré pandemické opatrenia. Na rozdiel od vlád ďalších častí Spojeného kráľovstva sa však spolieha najmä na osobnú zodpovednosť.

Vo štvrtok hlásili v Británii ďalší denný rekord, takmer 190.000 nových infikovaných. Počas sviatkov však zjavne klesla motivácia obyvateľstva na očkovanie. Podľa zdravotníckych úradov sa až 40 percent ľudí neprišlo zaočkovať v objednanom termíne.

Johnson vyzval predovšetkým nezaočkovaných, aby si dali podať vakcínu. "Ľudia, ktorí si myslia, že im táto choroba nemôže nič urobiť, by sa mali pozrieť na tých, ktorí musia ísť do nemocnice: mohli by ste to byť aj vy," odkázal predseda vlády. "Pozrite sa na jednotky intenzívnej starostlivosti a na nešťastné, zbytočné utrpenie tých, ktorí nedostali posilňujúce očkovanie: mohli by ste to byť aj vy," dodal.