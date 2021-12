Izrael neplánuje zastaviť vlnu omikronu v krajine: Odborníci vysvetlili dôvod!

Izrael neplánuje zastaviť vlnu koronavírusového variantu omikron, ktorá sa už prehnala krajinou.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že šírenie omikronu sa skončí len vtedy, keď sa ním nakazia celé masy, píše denník The Jerusalem Post. "Piata vlna sa môže skončiť vtedy, keď sa nakazí veľký počet ľudí," povedal profesor Cyrille Cohen, vedúci imunologického laboratória na Bar-Ilanovej univerzite. "Len vďaka prirodzenému vystaveniu sa (vírusu) za ochrany vakcínami sa tento vírus stane endemickým," dodal Cohen.

"Keďže omikron je dosť nákazlivý, naše snahy zastaviť jeho šírenie sú pravdepodobne dosť zbytočné," povedal profesor Hagai Levine, predseda Izraelskej asociácie verejného zdravotníctva. "Túto vlnu nezastavíme... To, čo by sme mohli a mali sa pokúsiť urobiť, je chrániť tých najzraniteľnejších, ako je to len možné," dodal Levine.

Podľa The Jerusalem Post nové štúdie ukazujú, že ľudia očkovaní proti koronavírusu v prípade, že sa ním nakazia, vyvinú si "super" alebo "hybridnú" imunitu, čo znamená, že produkujú veľmi vysoké hladiny protilátok schopných neutralizovať rôzne varianty koronavírusového ochorenia COVID-19 a iných vírusov.

Okrem toho, píše The Jerusalem Post, nerecenzovaná štúdia publikovaná tento týždeň na zdravotníckom portáli medRxiv uvádza, že ľudia, ktorí sa nakazia variantom omikron, sú chránení aj pred variantom delta.

"Veľký počet ľudí infikovaných omikronom, ktorý sa očakáva v Izraeli a na celom svete, môže výrazne zvýšiť úroveň imunity celej populácie a pomôcť zlikvidovať deltu a aspoň niektoré ďalšie varianty," uviedol v reakcii na štúdiu profesor Eran Segal, počítačový biológ z Weizmannovho vedeckého inštitútu v Rechovot. Levine dodal, že ak sa štúdia ukáže ako správna, "možno bude omikron znamenať epidemiologický prechod do endemického štádia vírusu".