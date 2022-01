Toto nie je pre každého! Žena žije ako v dobe kamennej: Živí sa zdochlinami a z kostí vyrába zbrane

Jaskynná žena Sarah Day žije ako v pravej dobe kamennej. Popri ceste zbiera mŕtvoly zvierat a mäso zje. Zo zvyšku vyrobí oblečenie či zbrane.

Doba kamenná Sarah očarila, keď bola ešte dieťa. Svoj voľný čas venovala učeniu sa zručností, ako prežiť v divočine. „Tvrdím o sebe, že som profesionálna jaskynná žena. Môj oficiálny dom je síce v centre mesta, no najradšej by som žila v stane. Vyrobila som si dokonca svoj vlastný spací vak zo sobej kože,“ tvrdí Sarah. Ako spomína portál Daily Mirror, 34-ročná jaskynná žena Sarah Day si pochutnáva na všetkých zvieratách, ktoré zabila zrážka s autom. Je jej jedno či je to potkan, jeleň či králik.

Sarah sa podelila o výber jedál, ktoré si pre seba pripravuje. Spomína napríklad holubie krídelká či jelení sendvič. „Minimálne raz týždenne jem zdochliny, ktoré nájdem pri ceste. Nie vždy, však mám šťastie nájsť mŕtve zviera, a tak mám mrazničku plnú úlovkov. Jednoducho rozmrazím jeleňa a spravím si z neho guláš. Napríklad také potkany sú veľmi podobné veveričke, jemne nasladnuté. Chutí tak trochu ako kura, ale oveľa lepšie! A holub je skoro ako hovädzí steak,“ opisuje svoje skúsenosti s prípravou zdochlín.

Sarah tvrdí, že pri výbere svojej potravy býva veľmi opatrná: „Keď nájdem mŕtvolku zvieraťa, no telo už je chladné a tuhé, nikdy si ho nevezmem. Znamená to, že tam leží už dlhšie ako 24 hodín. Jesť takého mäso už nie je bezpečné.“ Okrem toho, že zdochliny využíva hlavne na mäso, majú pre ňu aj iný význam.

„Kožu dokážem využiť, ako bežnú kožu na oblečenie. Rovnako sa to dá spraviť i s črevami. Kosti zase používam na výrobu nástrojov a zbraní. Nemyslím si, že to je zvláštne, hovorím si, že tie zvieratá už sú aj tak mŕtve. Snažím sa využiť ich pozostatky čo najlepšie,“ vysvetľuje samozvaná jaskynná žena.

Sarah zbiera i bylinky, ovocie a rôzne rastliny. Pri tom je však tiež veľmi opatrná, pretože nie všetky sú jedlé. Tvrdí, že niektoré rastliny sú vhodné na kašeľ, bolesť hlavy či iné problémy. „Kôra z vŕby je na bolesť hlavy lepšia ako čaj. Kombinácia rozmarínu, šalvie a tymianu je skoro to isté, ako aspirín. Používam i živicu. Tá z čerešne pomáha na bolesť hrdla. Niektoré byliny mi pomáhajú dokonca i na menštruačné bolesti,“ hovorí Sarah presvedčivo.

Sarah však upozorňuje, že nie vždy to je jednoduché: „Často sa cítim unavená a ubolená. Je to náročné, všetko to je o šikovnosti. Nie je to len o lezení po skalách a prechádzkach pod vodopádom. Čím ste však v prírode dlhšie, tým viac pokojný sa cítite byť,“