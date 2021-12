Kedy sa na Slovensku očakáva vrchol štvrtej vlny pandémie? Lengvarský prehovoril

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) očakáva, že vrchol štvrtej vlny pandémie nového koronavírusu bude na Slovensku na prelome januára a februára.

Spôsobí ju práve nový variant omikron. Ako povedal v bilančnom rozhovore pre TASR, neočakáva, že by sa preto musel na Slovensku predĺžiť núdzový stav.

Aktuálne informácie, ktoré minister má, hovoria podľa jeho slov o tom, že rýchlosť šírenia omikronu bude veľmi vysoká. Priznal, že k tomuto variantu je ešte stále málo dát. "Čo však vieme je, že naša populácia nie je zaočkovaná dostatočne. To znamená, že citlivosť veľkej časti populácie, predovšetkým staršej, je vysoká, či už na deltu alebo na omikron. Hrozí riziko naplnenia nemocníc."

Očakáva, že keďže omikron bude postihovať v krátkej dobe veľké množstvo ľudí. Dotknúť sa môže napríklad zdravotníkov či kritickej infraštruktúry. Obáva sa, že všetky činnosti, ktoré štát potrebuje na svoje fungovanie, budú ohrozené tým, že veľké množstvo ľudí bude naraz chorých.

Štúdie, ktoré majú aktuálne odborníci podľa ministra k dispozícii, hovoria o tom, že očkovanie treťou dávkou proti ochoreniu COVID-19 chráni na 90 percent. Imunitu posilní už aj prvá dávka očkovacej látky. "Keď má niekto viac ako tri mesiace po druhej dávke, nech si dá tretiu. Tam by tá ochrana mala byť. Keď niekto dodržiava, čo má, čiže príde autom, zaregistruje sa na e-hranici, je očkovaný, zostane pár dní v domácej karanténe, spraví si PCR test, tak si myslím, že opatrenia ani nie je nutné nejakým drastickým spôsobom meniť."

Minister si myslí, že Slováci vo veľkej miere pochopili, že je potrebné chrániť seba, svoju rodinu a nepriamo tým aj zdravotnícky systém. Obáva sa, že pri obrovskom náraste počtu infekcií pri omikrone bude treba možno opatrenia sprísniť, ale nie na dlhú dobu.

Lengvarský pripomenul, že letecké spoločnosti mali ľudí cestujúcich aj na Slovensko už pred sviatkami kontrolovať tak, aby nastúpili do lietadla s PCR testom. Šírenie omikronu je podľa ministra také rýchle, že sa mu zabrániť nedá ani trasovaním.

Pokiaľ budú k dispozícii vakcíny, ktoré by boli špeciálne určené na omikron variant, MZ SR ich plánuje nakúpiť. Minister poukázal na to, že spoločnosť Pfizer už pripravuje špeciálnu vakcínu na omikron. Dodávky by mohli byť v lete budúceho roka. MZ SR o nej pravidelne komunikuje s Európskou komisiou, ktorá vyjednáva vakcíny za európske štáty.