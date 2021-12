Nezabudnite: Živý stromček treba po sviatkoch odzdobiť a nechať pri kontajneroch, čo s ostatným odpadom?

Po sviatkoch stačí živý stromček zbaviť ozdôb a nechať voľne položený vedľa kontajnerov na odpadky.

Väčšina miest od januára zabezpečuje zvoz stromčekov a postará sa o ich recykláciu. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak, ktorá v rámci súboru odporúčaní radí, ako sa po Vianociach správne zbaviť odpadu.

Papierové obaly z darčekov, krabice či letáky, ktoré nie sú znečistené, mokré alebo mastné, patria do modrého kontajnera či vreca na papier. Plastové obaly, fľaše alebo tégliky z jogurtov je treba vyhodiť do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Nesmú pritom obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky. "Nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť," doplnila riaditeľka pre komunikáciu OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Sklenené fľaše a zaváraninové poháre patria do zeleného kontajnera alebo vreca, pričom je rovnako potrebné ich pred vyhodením vyprázdniť.

Žiarovky alebo batérie z hračiek či svetelných dekorácií možno odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú. Obyčajné žiarovky patria do zmesového odpadu. V prípade svetielok ide o elektroodpad, ktorého zber ponúkajú zberné dvory či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré elektroodpad prevezmú bezplatne.

Envi-Pak odporúča staré alebo nepotrebné oblečenie aj obuv posunúť známym, ktorí ich ešte využijú, alebo ich darovať charite. Možno ich tiež odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo. Podobne je dobré darovať aj staré alebo nepotrebné hračky.

V prípade, že po sviatkoch zostanú v domácnosti pokazené potraviny, zvyšky jedla či potravín živočíšneho pôvodu, je potrebné vytriediť ich do kuchynského odpadu. Šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu, alebo sa dajú kompostovať v domácich kompostéroch.

Použitý kuchynský olej sa dá odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom dvore. "V niektorých obciach je možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri stojiskách triedeného zberu," priblížila Kretter.