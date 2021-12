Liečba monoklonálnymi protilátkami: Poisťovna sa snaží proces urýchliť, v tomto vidí problém

Viacerí pacienti s ochorením COVID-19 sa nedostanú k liečbe monoklonálnymi protilátkami včas.

Upozornila na to súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera s tým, že problémom je najmä telefonicky sa spojiť s lekárom. ZP preto využíva softvér zabezpečujúci komunikáciu priamo medzi laboratóriami a lekármi, čím sa proces urýchľuje. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.

"Súčasný systém posielania pacientov na liečbu monoklonálnymi protilátkami totiž funguje tak, že keď je výsledok PCR testu pozitívny a pacient má nad 65 rokov, príde mu od NCZI sms s odkazom, že je preňho vhodný tento typ liečby. Musí sa však dovolať svojmu všeobecnému lekárovi a oznámiť mu to," ozrejmil Štepianský.

Vďaka softvéru, ktorý využíva Dôvera, sa lekár ihneď dozvie o pozitívnom výsledku PCR testu pacienta. Lekárov k jeho využívaniu finančne motivuje. "Vďaka tomu presne vieme, ktorého nášho pacienta máme telefonicky kontaktovať a urýchlene ho poslať do centra na podanie infúzie monoklonálnych protilátok," skonštatovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) do manažmentu pacienta v tomto smere nijako nezasahuje. "Liečba ochorenia COVID-19 podávaním monoklonálnych protilátok prebieha ambulantne, infúznym podaním lieku, indikuje ho ošetrujúci lekár, ktorý vie najlepšie posúdiť stav pacienta a nastaviť mu potrebnú liečbu," vysvetlila manažérka komunikácie poisťovne Eva Peterová s tým, že liek dodáva rezort zdravotníctva a poisťovňa hradí iba výkon, teda podanie intravenóznej infúzie vrátane výmeny infúznych fliaš. "Do októbra bol tento liek podaný približne 1600 poistencom VšZP," spresnila Peterová.

Súkromná Union ZP podotkla, že na podávanie protilátok je vytvorený štandardný postup. "Vrátane cesty pacienta, určenia pracovísk na podávanie protilátok a presného určenia indikácií pri ktorých látka môže byť podaná," priblížila hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Pripomenula, že protilátky nakúpil a rozdistribuoval do jednotlivých centier priamo štát. "Poisťovňa hradí samotné podanie vakcíny v zdravotníckom zariadení a inú zdravotnú starostlivosť, ktorú si stav pacienta vyžaduje," doplnila hovorkyňa.

Poukázala tiež na to, že každý lekár by mal mať počas svojej neprítomnosti zástupcu, ktorý preberá zodpovednosť za liečbu jeho pacientov. Pacient prípadne môže ísť do jednej z nemocníc, ktoré sú vypísané na webe Ministerstva zdravotníctva SR, sám a požiadať o podanie protilátok. Mal by však skontrolovať, či spĺňa niektorú z podmienok, ako napríklad vek nad 65 rokov, obezita a MBI viac ako 35 alebo niektoré z chronických ochorení.