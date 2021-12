Rok 2021 „dobieha“, foodpanda sa „rozbehla“!

Sme na konci roka. Ubehol rýchlo – ako napokon každý rok. V tomto roku však jeden druh rýchlosti na Slovensku dostal aj konkrétnu podobu: zeleno-ružovú s logom foodpandy.

Počúvame to všade okolo seba – žijeme rýchlu dobu... Pre doručovaciu službu foodpanda to platí do bodky. Čas doručenia objednaného jedla alebo nákupu sa usiluje skracovať na maximálnu možnú mieru. Pomáha jej v tom premyslený doručovací algoritmus, „armáda“ rýchlych kuriérov, a v neposlednom rade know-how materskej nadnárodnej skupiny Delivery Hero, ktorá má s rýchlosťou rozvozu viac ako desaťročné skúsenosti.

Trocha čísel

foodpanda prišla k slovenskému zákazníkovi 7. septembra a od prvého dňa stavia na rýchlosti, variabilite, dostupnosti, kvalite a lokálnosti. Dnes, po troch mesiacoch fungovania, ju môžete nájsť v 10 mestách – v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach a v Prešove – dovezie vám jedlo z viac ako tisícky reštaurácií, a ak nemáte čas ani chuť motať sa po obchodoch, foodpanda vyrieši aj to. Koncept quick commerce stojí na spolupráci foodpandy ako doručovateľa a partnerských prevádzok ako dodávateľa tovaru. Rýchly nákup si takto môžete nechať doviezť v Bratislave, Žiline a Trnave z 11 predajní Tesco Express a v Bratislave a Trnave už aj z novootvorených predajní Žabka.

Keďže rýchle doručenie je pre foodpandu alfa a omega, stihla popri doručovaní a rozvíjaní spolupráce s partnermi vybudovať aj vlastné prevádzky – pandamarkety. Aktuálne obsluhujú v bratislavských častiach Petržalka, Karlova Ves a Staré Mesto. Tieto supermarkety pre online nákupy sú celé v réžii foodpandy, od hlasového signálu, oznamujúceho objednávku, až po zazvonenie kuriéra pri vašich dverách. Proces doručenia je tu stlačený doslova na minúty.

Sviatočné nákupy bez stresu

Nakupovanie v netypických covidových časoch nie je práve jednoduché: človek môže byť v karanténe, môže mať obavy ísť na miesta s vyššou koncentráciou ľudí – alebo nemôže ísť nikam, pretože obchody, okrem základných, musia zostať zatvorené. Mať v takom prípade možnosť nechať si, či už potraviny, drogériu, kozmetiku, veci do domácnosti, ale aj drobné darčeky, doviezť až domov, to je vítané uľahčenie celej náročnej situácie. foodpanda takpovediac učí Slovákov, že spoľahnúť sa na rýchle a bezpečné doručenie objednávky k vlastným dverám je vždy dobrý nápad. V pracovný či sviatočný deň.

Počas vianočných sviatkov si mohli zákazníci nechať doviezť nákup z pandamarketu počas rozšírených otváracích hodín – v Prvý aj Druhý sviatok vianočný mal pandamarket otvorené ako v bežný deň, od 8.00 do 22.00, takže pochutnať si aj počas sviatkov na čerstvom raňajkovom pečive nebol problém. Rovnako bezproblémovo vie foodpanda doručiť potraviny na prípravu vašej silvestrovskej párty. S dopravou zadarmo, čo je v týchto dňoch aktuálne pre dovoz zo všetkých predajní.

Ako bonus na záver roka má foodpanda pre svojich zákazníkov „šumivý“ darček: pri nákupe nad 20 eur vám k nemu priloží fľašu bubliniek. Aby to u vás aj vďaka foodpande „zurčalo“ dobrou koncoročnou náladou.