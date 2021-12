Jazdite opatrne: Na západe, východe a juhu Slovenska hrozí poľadovica

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou pre okresy na západe, juhu a východe Slovenska.

Informoval o tom na svojej webovej stránke.

Výstraha pred poľadovicou platí do 12:00 platí pre všetky okresy v Bratislavskom, Trnavskom a v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji okrem okresov Banská Bystrica a Brezno a v Trenčianskom kraji okrem okresov Ilava, Považská Bystrica a Púchov. Výstraha platí aj pre okres Rožňava.

Od 16:00 do 8:00 nasledujúceho dňa platí výstraha pre okresy Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov, Košice a Košice okolie.

Pozor na lavíny

Vo všetkých pohoriach platí dnes mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň). Za posledných 24 hodín nepribudol žiadny nový sneh. Nebezpečné sú polohy nad pásmom lesa, hlavne strmé žľaby a muldy, severných orientácií. Vplyvom chladného počasia sa tu v minulom týždni vytvorili nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu, na ktorom sa miestami nachádzajú snehové dosky a vankúše. Ich uvoľnenie je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.

V oblastiach, kde sa nachádza ešte voľný prachový sneh sa môžu vyskytnúť malé splazy alebo malé lavíny, hlavne v strmých žľaboch a muldách. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.

Dnes je na horách zamračené počasie s vysokou oblačnosťou v Nízkych Tatrách a vo vysokých polohách. Teplota sa pohybuje od -15 do -2 stupňov Celzia. Fúka mierny SZ vietor s rýchlosťou 2 až 5 metrov za sekundu, v nárazoch do 7 metrov za sekundu. Snehová pokrývka počas posledného týždňa pribúdala. Sneženie postupovalo od severu, no snežilo vo všetkých pohoriach. Na severných stranách viac pôsobil vietor, na južnej strane sa ešte väčšinou nachádza prachový sneh, ktorý však postupne sadá. Pod týmto snehom sa nachádzajú v snehovej pokrývke ešte vrstvy staršieho hranatozrnného snehu a pod skalnými stenami sa mohli zachovať ešte aj krúpky. Tieto vrstvy môžu byť potencionálnou klznou vrstvou lavín.