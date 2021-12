Dráma s ozbrojencom z hradu Windsor, kde bola kráľovná má pokračovanie: Toto s mužom urobila polícia

Muža ozbrojeného kušou, ktorý v sobotu vnikol do areálu Windsorského hradu, kde trávi vianočné sviatky britská kráľovná Alžbeta II. , umiestnili do väzby na základe zákona o duševnom zdraví. Oznámila to v nedeľu britská polícia, informuje televízia Sky News.

Devätnásťročného muža z mesta Southampton zadržali pre podozrenie z neoprávneného vniknutia do chráneného objektu a držby útočnej zbrane krátko. V rukách policajtov skončil krátko po tom, ako na Prvý sviatok vianočný okolo 8.30 h miestneho času prenikol na pozemok jedného z oficiálnych sídiel kráľovskej rodiny. "Muž bol vzatý do väzby a podstúpil posúdenie duševného zdravia," uviedla Metropolitná polícia v nedeľňajšom oznámení s tým, že o zadržaného sa starajú zdravotnícki odborníci. Pri jeho prehliadke našli kušu, potvrdila tiež polícia skoršie informácie britských médií. Hovorkyňa Buckinghamského paláca sa k prípadu odmietla vyjadriť. Kráľovná Alžbeta II. tento rok z dôvodu pokračujúcej koronavírusovej pandémie trávi vianočné sviatky s viacerými členmi rodiny vo Windsore a nie ako býva tradíciou vo vidieckom sídle Sandringham House vo východnom Anglicku. Polícia ešte v sobotu oznámila, že muž sa nedostal do vnútra hradu ani sa nestretol s nijakým členom kráľovskej rodiny. Najvážnejšia udalosť tohto druhu sa stala 9. Júla 1982, keď sa vtedy nezamestnanému otcovi štyroch detí Michaelovi Faganovi podarilo na druhý pokus preniknúť do Buckinghamského paláca v Londýne a dostať sa až do kráľovninej spálne. V tom čase išlo iba o priestupok a Fagana po krátkom pobyte v psychiatrickej liečebni prepustili. Poplach v kráľovskom hrade Windsor, kde je aj kráľovná Alžbeta II.! Do areálu prenikol ozbrojený muž