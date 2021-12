Žena cítila pri sexe nepríjemnú bolesť: Z toho, čo zistili lekári, sa jej takmer zrútil svet

Katie kvôli cyste opuchol žalúdok tak veľmi, že vyzerala ako v šiestom mesiaci tehotenstva. 32-ročná žena potom začala počas pohlavného styku pociťovať ostrú bodavú bolesť.

Ako informuje mirror.co.uk, mamička trpela bolesťami pre obrovskú 10-centimetrovú cystu. Katie Simsová pociťovala ostrú bodavú bolesť vždy pri sexe so svojím 37-ročným manželom Benom. Spočiatku si však myslela, že to nie je nič zvláštne, no po jednom výlete šla k lekárovi a zistila, kde je zakopaný pes. Kvôli cyste sa jej žalúdok nafúkol natoľko, že vyzerala ako v šiestom mesiaci tehotenstva. „Počas sexu som cítila bolesti vo vaječníkoch, najmä v ľavom, kde bola cysta. Bola to ostrá bodavá bolesť. Moja kamarátka mala rovnaký problém. Rozprávali sme sa o tom rok a pol," priznala Katie z Devonu.

Katie si myslela, že ako žena sa s tým musí zmieriť, pretože je to normálne. „Nikdy by som si nepomyslela, že by to mohlo byť niečo také zlé,“ povedala. Katie tiež prezradila, že Ben sa už bál mať s ňou sex, pretože ju to bolelo. Sexovať teda takmer úplne prestali. Lekári však po júnovom vyšetrení žlčníka objavili obrovskú cystu. Povedali jej to veľmi opatrne, pričom Katie prezradila, že kvôli jednému problému z minulosti cystu takmer nespozorovali.

„Nemyslím si, že je to rakovina, ale nemôžeme to vylúčiť. Urobíme vám krvné testy a zistíme viac,“ povedal žene lekár. Katie odišla z nemocnice a v duchu si hovorila, že nevie, čo má robiť. V momente, keď žena odchádzala z nemocnice, doma ju čakala grilovačka na oslavu 37. narodenín jej manžela Bena. „Keď som prišla domov, s plačom som sa vrhla k Benovi a povedala mu, že mám na vaječníku 10 centimetrovú cystu,“ opísala desivý moment 32-ročná matka. Cysta bola našťastie nezhubná a v novembri sa ju podarilo úspešne odstrániť.

Katie, ktorá je majiteľkou upratovacej firmy, je presvedčená, že bolesti pri sexe boli spôsobené práve nepríjemnou cystou. Dodala, že po jej odstránení bolesť úplne zmizla. „Cítila som sa naozaj zle. Bolel ma žalúdok, mala som v ňom kyselinu a často som mala aj nevoľnosti. Okrem iného som bola nafúkuntá,“ povedala. Podľa jej slov stačilo kus chleba alebo jablka a úplne ju nafúklo. „Všetci videli, ako priberám, no nikto nikdy nič nespomenul.“ Okrem iného spomenula aj to, že sa mala zrazu problém zmestiť do svojho oblečenia. Od operácie sa všetko vrátilo do normálu a teraz vyzýva všetky ženy, aby boli opatrné a nechali si urobiť preventívne vyšetrenie.