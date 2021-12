Vianočné nešťastie v časti Prahy! Viac ako 30 ľudí sa otrávilo oxidom uhoľnatým

V pražských Modřanech sa v sobotu v noci otrávilo vyše 30 ľudí vrátane detí oxidom uhoľnatým. Na twitteri to uviedla Zdravotnícka záchranná služba hlavného mesta Prahy, ktorá kvôli otrave aktivovala traumatologický plán využívaný pri hromadných nešťastiach.

Dvadsaťsedem ľudí zdravotníci previezli do pražských nemocníc. Na mieste podľa záchrannej služby zasahovali štyri posádky a tiež špeciálna sanitka pre mimoriadne situácie Atego, v ktorej je možné prepraviť až 12 pacientov naraz. „Všetky osoby (20-30) sú pri vedomí a postupne ich ošetrujeme a rozvážame do pražských nemocníc,“ uviedli záchranári bezprostredne po zásahu na twitteri. Podľa zasahujúcich hasičov oxid uhoľnatý unikol v rodinnom dome.

Traumatologický plán záchranárom stanovuje opatrenia a postupy v prípade hromadných nešťastí. V Modřanech podľa pražskej zdravotníckej záchrannej služby trval hodinu a dve minúty. „Skontrolovali sme celkom 32 osôb vrátane detí,“ uviedli záchranári na twitteri. Dodali, že 27 z nich následne rozviezli do piatich pražských nemocníc, a to do Fakultnej Thomayerovej nemocnice, Fakultnej nemocnice Kráľovskej Vinohrady, Fakultnej nemocnice v Motole, Ústrednej vojenskej nemocnice a Všeobecnej fakultnej nemocnice.