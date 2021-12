Monika Bagárová prezradila obrovskú srdcervúcu novinku: Rozpadlo sa to, na čom jej najviac záležalo

Známa česká speváčka a porotkyňa slávnej SuperStar oznámila na sociálnej sieti veľkú, no nemilú a srdcelámajúcu novinku.

Bagárová na Instagrame oznámila novinku, ktorá chytí za srdce každého človeka - rozchod, s teraz už bývalým, partnerom Makhmudom Muradovom, s ktorým má malú dcéru Ruminku. "Niekedy Vám v živote nevyjdú veci tak, ako by ste si priali aj napriek tomu, že ste bojovali do poslednej chvíle," napísala speváčka na sociálnej sieti, kde oznámila, že už nie sú rodina.

Dodala, že sa budú snažiť svojej dcérke stále robiť život krásnym. Zároveň požiadala o pochopenie situácie a rešpektovanie jej súkromia. "Je to vec, ktorá bolí a nie je jednoduché o nej hovoriť. Nikdy pre mňa nebolo nič viac, než láska a rodina," napísala. Prezradila, že sa teraz trocha stiahne do úzadia, pretože sa chce venovať dcérke Ruminke, ktorú opísala ako zmysel života. "Verím, že na nás budete myslieť a že mi to odpustíte," uzavrela status speváčka.

Monika Bagárová rada spievala už od detstva. V 2009 sa zúčastnila šou Česko Slovenská SuperStar. Rýchlo si získala sympatie poroty aj divákov a postúpila do finále. O rok neskôr začala spolupracovať s Robom Opatovským a zožala veľký úspech. V roku 2011 vydala debutový album Shining.

Svoju celebritnú kariéru ozdobila aj vystúpeniami v rôznych reláciach, vrátane SuperStar, kde pôsobila ako porotkyňa. S bývalým partnerom - zápasníkom Makhmudom Muradovom vyzerali ako šťastný pár, keď počas Vianoc v roku 2019 ozánili, že čakajú dieťa. Dňa 27. mája 2020 sa im narodila dcérka Rumia.