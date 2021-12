Alarmujúce zistenia občianskeho združenia o užívaní drog: Toto spája najväčšiu skupinu ich užívateľov!

Takmer štvrtina injekčných užívateľov drog v Bratislave je bez domova, tretina je ohrozená stratou bývania. V prípade ľudí bez strechy nad hlavou ide o 23 percent, pri ohrození stratou bývania o 42 percent. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia (OZ) Odyseus, ktoré vykonáva terénnu prácu a poskytuje služby na znižovanie rizík súvisiacich s užívaním drog či prácou v sexbiznise v bratislavských uliciach. Prevádzkuje tiež kontaktné centrum v Pentagone.

Prieskumom chcelo združenie zistiť, ako sú na tom jeho klienti s bývaním. Počas svojej práce sa totiž stretáva s ľuďmi prebývajúcimi na ulici, v chatkách, garážach či v iných nevyhovujúcich priestoroch. Poukazuje na nízku kapacitu nocľahární, vysoké ceny komerčných ubytovní či finančnú nedostupnosť dlhodobého prenájmu bytu. Prieskum vznikol aj v súvislosti s popularizáciou projektov založených na princípoch housing first (bývanie na prvom mieste).

Najviac klientov združenia sa cez deň pohybuje na území Vrakune (28 percent). Nasleduje Ružinov a Staré Mesto (zhodne 17 percent), Nové Mesto (15 percent) a Petržalka (deväť percent). Podľa občianskeho združenia je to pochopiteľné, keďže vo Vrakuni sa nachádza Pentagon, "miesto otvorenej drogovej scény".

V prípade miesta na prespávanie vedie Ružinov (25 percent), nasleduje Nové Mesto (12 percent) a Staré Mesto s Petržalkou (zhodne 11 percent). Výsledky možno podľa združenia interpretovať tak, že v Ružinove sa nachádza najväčšia bratislavská nocľaháreň a tiež ďalšie možnosti núdzového prespávania pre ľudí bez domova. Zároveň sa pri Slovnafte nachádza veľká záhradkárska oblasť (mnoho ľudí býva v záhradných chatkách).

Čísla, ktoré vzišli z prieskumu, označuje združenie za alarmujúci počet. "Ľuďom, ktorí užívajú drogy, nedostatok dôstojných podmienok na život sťažuje ich možnosť opätovného zaradenia sa do spoločnosti, nájdenia si práce, fungujúcich vzťahov. So závislosťou sa bojuje ťažko a bez zázemia je to v zásade nemožné," upozorňuje riaditeľka OZ Odyseus Dominika Jašeková. Pre desať vybraných klientov chce združenie v rámci projektu zabezpečiť ubytovanie.

OZ Odyseus zbieralo dáta počas štyroch mesiacov od mája do konca augusta. Zozbierať sa mu podarilo 282 odpovedí.