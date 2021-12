Ako bude prebiehať testovanie vedomostí školákov? Minister školstva Branislav Gröhling prezradil detaily

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zatiaľ počíta na budúci rok s Testovaním 5 aj Testovaním 9. Pre agentúru SITA to potvrdil šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS).

V školskom roku 2021/2022 sa celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl (ZŠ), teda T5 uskutoční 18. mája. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií, čiže T9, je naplánované na 6. a 7. apríla. Školy mohli prihlásiť svojich žiakov na testovanie elektronicky cez školské informačné systémy do konca novembra.

„Viem, že niektorí žiaci by radi nepísali T5 alebo T9, ale v praxi slúžia tieto testy ako informácia pre nás o stave vedomostí žiakov. Takéto informácie je dobré mať a radi by sme testy spojili aj s dotazníkom s otázkami súvisiacimi s postrehmi žiakov z dištančného vzdelávania,“ podotkol Gröhling. Do budúcna by chceli do T5 a T9 vložiť aj otázky reflektujúce vnímanie extrémizmu, občianske či hodnotové postoje žiakov.