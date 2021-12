Tragická štatistika pokračuje: V mori sa topí jedna loď s migrantmi za druhou! Na ďalší svet odchádzajú aj deti

Najmenej 13 migrantov zahynulo v piatok po tom, čo sa ich plavidlo potopilo v Egejskom mori. Ide o tretí takýto incident v gréckych vodách za posledné tri dni, informuje agentúra AP s tým, že pri nich zomrelo dovedna najmenej 27 ľudí.

K tragédii došlo približne osem kilometrov od gréckeho ostrova Paros. Podľa pobrežnej stráže sa podarilo dosiaľ zachrániť 62 ľudí, pričom 14 lodí, vrtuľník a vojenské lietadlo naďalej pátrajú po nezvestných. Podľa preživších bolo na palube približne 80 osôb. Prevádzači pôsobiaci v Turecku čoraz častejšie plnia plachetnice migrantmi a utečencami a posielajú ich smerom k Taliansku, približuje AP. Navyše stále viac využívajú nebezpečné trasy, aby sa vyhli prísne stráženým gréckym ostrovom na východe Egejského mora.

"Ľudia potrebujú bezpečné alternatívy k týmto nebezpečným cestám," napísala na Twitteri grécka kancelária Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Vo štvrtok zahynulo 11 ľudí po tom, čo ich plavidlo narazilo na skalnatý ostrovček približne 235 kilometrov na juh od gréckej metropole Atény. Podľa pobrežnej stráže sa zo skál podarilo v piatok zachrániť 90 ľudí.

V piatok zároveň tretím dňom pokračovala pátracia operácia v strednej časti Egejského mora neďaleko ostrova Folegandros, kde príslušníci gréckej pobrežnej stráže objavili v stredu telá troch migrantov po tom, čo sa ich čln potopil. Trinástich ľudí zachránili a podľa preživších je ďalších najmenej 17 stále nezvestných.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa cez Stredozemné more preplavilo do krajín Európskej únie (EÚ) tento rok k 19. decembru viac ako 116.000 žiadateľov o azyl. Z nich 55 percent prišlo do Talianska, 35 percent do Španielska, sedem percent do Grécka a zvyšok na Maltu a Cyprus.