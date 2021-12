Jedno z najikonickejších miest USA nakoniec oslávi Nový rok: Má to však jeden veľký háčik

Budúcotýždňové oslavy na Silvestra a Nový rok sa budú na námestí Times Square konať, ale z dôvodu pandémie koronavírusu nie s takým veľkým počtom návštevníkov ako obvykle. Oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Zóny pre divákov, do ktorých sa za normálnych okolností zmestí približne 58.000 ľudí, budú obmedzené pre zhruba 15.000 ľudí, aby sa umožnilo zachovanie väčšieho rozstupu. A každý prítomný musí predložiť dôkaz o očkovaní a mať na tvári rúško. Zmeny sa zavedú preto, že New York zažíva prudký nárast v prípadoch nákazy koronavírusom, ktorý spôsobuje rýchlo sa šíriaci variant omikron. V utorok 21. decembra zaznamenalo mesto jednodňový rekord so 17.000 novými prípadmi infekcie.

Táto vlna viedla k zrušeniu koncertov, športových podujatí a divadelných predstavení na Broadwayi, ale de Blasio sa rozhodol, že každoročný rituál nazývaný ball drop – spúšťanie gule na Times Square – sa uskutoční podľa plánu. Ešte pred vyše mesiacom de Blasio nadšene oznámil, že na ikonické vítanie Nového roka na Times Square sa bude môcť vrátiť úplne zaočkovaný dav státisícov ľudí, keďže vlani bola akcia obmedzená len na malé skupinky nevyhnutných pracovníkov. To však starosta oznámil ešte predtým, ako sa rozšíril "omikronový požiar".

De Blasio vo štvrtok povedal, že mesto situáciu sleduje a v prípade potreby ohlási dodatočné opatrenia. Medzi ďalšími zmenami je aj to, že návštevníkov vpustia do diváckych zón až o 15.00 h miestneho času, čo je oveľa neskôr než v minulých rokoch. Vlani na Silvestra bolo Times Square väčšinou prázdne - speváčka Jennifer Lopez a ďalší umelci vystupovali za policajnými zátarasami len pre malé skupinky najnutnejších pracovníkov.