Česká misska Zuzana Jandová si prešla peklom: Toto jej v živote najviac chýbalo

Pred niekoľkými rokmi si siahla na úplné dno. To už je ale vec hlbokej minulosti. Dnes žiari modelka Zuzana Jandová (34) šťastím a sebadôverou! Na sieťach sa chvália fotkami, na ktorých vyzerá tak dobre ako nikdy.

Ako informuje český Blesk, Miss Českej republiky 2008 Zuzana Jandová si siahla na úplné dno, aby sa od neho mohla odraziť a vyrásť ešte vyššie. „Zažila som úplný psychický kolaps. Z ničoho nič som nevedela, kto som, kde som. Prvých pár dní si vôbec nepamätám. Bola som na liekoch a celkovo boli tie časy pre mňa strašné. A hoci mi to pomohlo, tak na to nespomínam vôbec s láskou. Určite to bolo najťažšie obdobie môjho života,“ zverila sa v roku 2017 v programe TopStar.

Nakoniec ale všetko dopadlo dobre a modelkin stav sa postupne zase zlepšil. "Som za to veľmi vďačná, cítim sa lepšie každým dňom. Uvedomila som si, že vo svojom živote potrebujem viac sebadôvery a sebalásky," uviedla necelý rok po hospitalizácii. Odvtedy ale pretieklo veľa vody a dnes už je Jandová úplne niekde inde, než bola pred rokmi. Po niekoľkých rokoch života v Nemecku a Taliansku sa nedávno vrátila späť do Česka, vymenila nevyhovujúcich manažérov a svoju kariéru sa snaží budovať podľa svojich vlastných podmienok.