Pomôžte vytvoriť Vianoce zatúlaným psíkom.

Aj útulkáči budú mať svoje Vianoce. Volajú sa Fumbi Psianoce a zažijú ich psíky v piatich útulkoch na Slovensku.

Prispieť môžete aj vy, a to ľavou zadnou a dokonca vás to nebude nič stáť. Ako je to možné?

Zatúlaným psíkom teraz môže vytvoriť Fumbi Psianoce každý, kto sa bezplatne zaregistruje na Fumbi.network s kódom jedného z piatich útulkov. Za každú registráciu spoločnosť Fumbi pošle jedno euro vybranému útulku. Pridajte sa aj vy a zaregistrujte sa najneskôr do 31. decembra 2021. Čím viac ľudí sa zaregistruje, tým viac útulky získajú.

Môžete si vybrať, ktorým útulkáčom Fumbi za vašu registráciu pošle peniaze. Môžete podporiť útulok Tuláčik v Brezne, Útulok v Kežmarku či Útulok pre psíkov Michalovce, alebo si vyberiete občianske združenie Pes v núdzi v Sielnici či Zatúlané psíky Šaľa.

Navyše, Fumbi odmení aj vás. Ak sa zaregistrujete s kódom útulku, získate extra kryptomeny a 15 %-nú zľavu z poplatkov, ktorá vám bude automaticky odpočítaná, keď sa rozhodnete začať s Fumbi aktívne využívať potenciál kryptomien.

Spoločnosť Fumbi je rýchlo rastúci slovenský fintech startup, ktorý z investovania do kryptomien vytvoril jednoduchú a pohodlnú záležitosť. Pretože trh kryptomien, to nie je len Bitcoin, ale aj viac ako 12 000 ďalších iných kryptomien. Vyznať sa v tomto trhu je pre laika takmer nemožné, pretože si to vyžaduje množstvo času, vedomostí a skúseností.

Preto Fumbi vytvorila jedinečný Fumbi algoritmus, vďaka ktorému investor kupuje portfólio, tvorené z viac ako top 20 kryptomien. Ktoré kryptomeny sa do tohto portfólia dostanú, záleží na mnohých prísnych kritériách, Fumbi algoritmus analyzuje kryptomeny každý deň. Túto službu Fumbi ponúka pod názvom Fumbi Index.

Ak si však predsa len chcete vytvoriť svoje vlastné portfólio kryptomien, môžete využiť službu Fumbi Vlastná Voľba. So službou Fumbi Bitcoin & Zlato, v ktorej sa vaša investícia priebežne rebalansuje, môžete zas využiť potenciál rýchlo rastúceho odvetvia a zároveň stabilitu konzervatívneho zlata.

Čo je úžasné, na investovanie do kryptomien nepotrebujete veľa, investovať môžete od sumy 50 eur.

Spoločnosť Fumbi vznikla v roku 2019 a vo svojom odbore sa veľmi rýchlo vypracovala na líderskú pozíciu na slovenskom trhu. V súčasnosti Fumbi eviduje vyše 80 000 používateľov a tento počet stále rýchlo rastie. Spravuje kryptomeny v hodnote desiatok miliónov eur.