V Nemecku potvrdili prvé úmrtie na omikron! Kedy očakávajú silnú vlnu tohto variantu?

Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok potvrdil prvé úmrtie v krajine po infekcii koronavírusovým variantom omikron.

Informovala o tom nemecká spravodajská televízia n-tv. Podľa RKI ide o osobu vo veku od 60 do 79 rokov. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.

Nová pandemická vlna spôsobená nákazlivejším koronavírusovým variantom omikron prepukne v Nemecku naplno na prelome rokov. Očakáva to spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach.

"Zatiaľ nemáme veľkú, rýchlu vlnu. To sa zmení na prelome rokov a v prvom januárovom týždni," povedal Lauterbach podľa agentúry DPA vo štvrtok v rannom vysielaní rozhlasovej stanice WDR 2, v ktorom odpovedal aj na otázky poslucháčov.

Lauterbach predpokladá, že v súčasnosti prebiehajúce podávanie posilňovacích dávok vakcín nebude stačiť. "Ja osobne očakávam štvrté očkovanie," povedal s tým, že vyjadriť k tomu sa musia predovšetkým vedci. Minister zdôraznil, že preočkovaním by sa dalo predísť 70 - 80 percentám symptomatických prípadov ochorenia.

Na často kladenú otázku, či budú v budúcnosti potrebné ďalšie očkovania, sa zatiaľ nedá s istotou odpovedať. "Bude to závisieť od toho, ako dlho bude posilňovacie očkovanie účinkovať. O očkovacej rutine zatiaľ nedá hovoriť," konštatoval Lauterbach.

Z tohto dôvodu nie je možné predpovedať ani to, ako bude pandémia koronavírusu vyzerať o rok. "To nikto nevie. To by bolo veštenie z krištáľovej gule. Ale predpokladám, že vzniknú nové varianty. Nikto nemôže povedať, či sa stanú nebezpečnejšími," povedal Lauterbach, povolaním lekár. V každom prípade treba zachovať "flexibilitu" a opatrenia neustále prispôsobovať aktuálnemu vývoju a novým zisteniam vedcov, dodal.