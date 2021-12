Bývalý model pre značku Versace je vysekaný aj v 55: Prezradil svoj tajný recept, strasie vás od hnusu!

Troy Casey tvrdí, že vo veku 55 rokov je stále vo forme, pretože denne pije... fuj. Skúsili by ste to?

Tajným receptom na skvelý metabolizmus je vraj vlastný moč. Bývalý model si ho už takmer dve desaťročia dokonca nanáša aj na tvár. Američan však robí aj ďalšie výstrednosti. Ako píše portál Daily Star, pravidelne drží týždenný pôst a robí si klystíry.

Troy, ktorý bol modelom pre špičkové módne značky ako Versace, sa stal životným koučom. " Urinoterapia je prastará prax, len sa o nej veľa nehovorí. Váš vlastný moč je plný aminokyselín, kmeňových buniek a protilátok. Preto každé ráno pijem svoj moč. Ten pocit je elektrizujúci," cituje jeho slová portál. "Aplikovanie staršieho moču je prameňom mladosti a klystíry z neho sú jedným zo spôsobov, ako mať ploché brucho," pokračoval v rozprávaní.

Tvrdí, že síce má 55 rokov, no necíti sa a nevyzerá, ako väčšina ľudí v jeho veku. "Nikto nemôže poprieť, že som vysekaný, a to vďaka tomu, že milujem byť extrémne zdravý a praktizujem prírodné liečebné metódy." Podľa jeho názoru by sa ľudia nemali báť pitia vlastného moču, ale skôr nezdravého jedla a liekov.

Nie vždy sa o seba Troy takto staral. Keď bol dvadsiatnik a začal s modelingom, veľa žúroval, kvôli čomu jeho telo zadržiavalo viac vody. Tento problém spolu s nadúvaním mali za následok, že ho dokonca odmietli v práci. Vtedy sa začal zaujímať o výživu, bylinky a pôsty. Svoj moč vypil prvýkrát počas dlhej jazdy autom, keď nemohol zastavovať. Odvtedy prešiel dlhú cestu a tvrdí, že dnes by mohol bez problémov prežiť len na svojom moči. "Ak niekedy nastane apokalypsa a my už nebudeme mať prístup k vode, tak máme moč. Mám vlastnú tekutinu na pitie," podelil sa so svojimi 120 000 sledovateľmi na instagrame.