Sulík sa zamýšľa nad konaním Matoviča: Nech si na to spraví každý názor sám!

Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík by na mieste Sme rodina zrejme zvážil zotrvanie v koalícii, v ktorej by nechcel podporovať zásadné reformy.

Nebude to však od hnutia žiadať. Skonštatoval to v rozhovore pre TASR s tým, že koalícia napokon zásadné reformy národných parkov či zdravotníctva zvládla presadiť aj bez Sme rodina. Prekvapuje ho však zhovievavý prístup lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý hovorí o potrebe rešpektovať Sme rodina.

„Igora Matoviča nebudem komentovať, nedáva to zmysel, robím to vyše roka a celkom mi to prospieva. Reformy sú schválené. Veľmi ma však prekvapuje táto zhovievavosť Matoviča, lebo keď som si ja dovolil v minulosti mať iný názor na niektorú vec, tak to hneď bolo, že sa 'hrajuškám' s percentami. Teraz to treba rešpektovať. Na to nech si každý názor spraví sám,“ poznamenal Sulík.

Na otázku o celkovej nízkej dôvere vlády u občanov odpovedal tým, že ho to neteší. „Je to veľakrát na hanbu. Myslím si, že sa ten prepad dôvery prinajmenšom stabilizoval, odkedy je premiérom Eduard Heger (OĽANO). Viem, že sa snaží držať koalíciu pokope. Snaží sa držať dohody. Ale život v koalícii je nepredstaviteľne ťažký pre toho, kto to ešte nezažil,“ skonštatoval.

Napriek tomu však podľa Sulíka má koalícia ešte životnosť a vydrží do konca volebného obdobia. „Zvykli sme si trochu na seba, každý sa prispôsobil existujúcemu stavu. Ja napríklad tak, že nekomentujem Igora Matoviča. Dni plynú, robota ide. Čo sa týka prác na ministerstve hospodárstva, nemôžem sa sťažovať, že by to nešlo. Robíme to, čo máme v úlohách,“ uzavrel.