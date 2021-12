Spokojný Krajniak: Nový rozpočet počíta s navýšením štyroch dôležitých príspevkov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) by si vedel predstaviť vyšší objem peňazí na podporu zamestnanosti alebo sociálnu pomoc v rámci rozpočtu na rok 2022.

Je však spokojný s tým, že schválený zákon roka počíta s navýšením štyroch dôležitých príspevkov. Povedal to v rozhovore pre TASR.

Minister vyzdvihol zvýšenie opatrovateľského príspevku, príspevku na asistenciu, finančného príspevku na činnosť zariadení sociálnych služieb (ZSS) a príspevku na krízovú intervenciu. "Čo sa týka opatrovateľského príspevku, tak ten sme zvýšili za posledné dva roky zo 430 eur na 508 eur. To je plus 18 %, plus 78 eur v priemere," porovnal minister.

Príspevok na asistenciu sa zase zvýšil zo 4,18 eura na hodinu na 4,82 eura na hodinu, pričom približne v priemere na jednu osobu to vychádza na 90 eur mesačne. Príspevok na krízovú intervenciu – pomoc pre týrané deti a ženy či pre bezdomovcov – sa zvýšil zo 150 eur na 250 eur, čo je o 67 % viac.

"A priemerný príspevok pre ZSS – to je finančný príspevok, ktorý ide najmä na platy zamestnancov – sme za posledné dva roky zvýšili zo 364 eur na 436 eur v roku 2022," dodal minister s tým, že tu ide o 20-percentné zvýšenie.

Skonštatoval, že je spokojný s tým, že s týmito navýšeniami počíta budúcoročný rozpočet. "Je to veľmi výrazné zvyšovanie príspevkov, čo aj v pandémii určite všetkým pomôže," okomentoval minister s tým, že pomoc reálne pocítia ako ľudia, ktorí potrebujú pomoc, tak aj samotné ZSS.