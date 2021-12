Silvestrovské štýlové chuťovky netradične

Tapenáda z olív s paradajkami, delikátne ružové prosecco, chai z mandľového mlieka, škoricová granola a k tomu bio chipsy s quinoou a mrkvou? Aj takto originálne môžete vyskladať svoje silvestrovské menu. Nechajte sa inšpirovať a pripravte pre svojich hostí chuťovky, ktorým zaručene neodolajú.

Bezlepkové jedno hubky na silvestrovský stôl

V bezlepkovej pekárni Yeme kúpite vždy čerstvé a chrumkavé bagety, ktoré sa dokonale hodia na prípravu vašich silvestrovských jedno hubiek. Výborne chutia aj bezlepkové tapas. Na výber sú rôzne kombinácie: tapenáda z olív s paradajkami, avokádo a losos, saláma zo sivého vola, hummus so zeleninovým mixom.

Pohárik vína aj pre tých najnáročnejších

Wineplanet má naozaj dobrý výber domácich i zahraničných vín.

Terra Serena - Prosecco Rose Millesimato bude so svojou atraktívnou ovocnou vôňou zrelých jabĺk, hrušky, lesných jahôd a malín, doplnenou jemnými tónmi lúčnych kvetov, skvelým prípitkom na privítanie nového roka. Svojou sviežou ovocnou chuťou so šťavnatou kyselinkou ulahodí každému.

Náročnejší hostia ocenia francúzske suché červené víno Clarendelle Rouge od Haut-Brion ročník 2015 s kasisovo - ovocným prejavom, dotykom byliniek a praženej kávy. Chuť má elegantný charakter s čiastočne integrovanou trieslovinou, dostatočnou štruktúrou a potenciálom pre vyzrievanie.

Na prírodnej nealko vlne

Bio šťavy, sirupy a čaje od Pijo Bio obsahujú 100 % ovocia a zeleniny. Bez kompromisov. Nemajú žiadne konzervačné látky, cukry ani farbivá. Vyskúšajte sirup zimný jablkový zázrak. Tento poklad počas zimy posilní vašu imunitu dostatočnou dávkou vitamínov a minerálov.

Vedľa nešliapnete ani so značkou Nutery. V predajni v Tržnici Nivy nájdete rastlinné nápoje, probiotické jogurty, chrumkavú granolu aj vegánsky parmezán bez pridaných konzervantov. Všetko prírodné, bez laktózy a lepku. My sme vyskúšali Chai z mandľového mlieka a škoricovú granolu. Chutia výborne.

Zdravé chrumkanie k prípitku

Doprajte si s priateľmi overené chute, no nebojte sa ani experimentovania. V bezobalovom obchode U vážky nakúpite naozaj originálne snacky pre vašu silvestrovskú párty. Arašidy, kešu oriešky či pistácie nikdy nesklamú, no siahnuť môžete aj po niečom odvážnejšom. Už ste ochutnali mandle pražené so soľou a chilli, tigrie orechy, wasabi arašidy, bio chipsy s quinoou a mrkvou či syrové nachos? U Vážky toho nájdete ešte omnoho viac.

Recept na zelerový šalát

Váš žalúdok potrebuje oddych po náročných vianočných sviatkoch, skúste si na Silvestra pripraviť ľahký zelerový šalát podľa receptu od Michala Kordoša pre štyroch ľudí. Všetky ingrediencie zoženiete v Tržnici Nivy.

Potrebujeme:

1 zeler

1 hrušku

1 PL kapary

2 PL domácej majonézy

2 PL kvalitného jogurtu

2 ČL dijonskej horčice

1 PL medu

1 šalotku

1 mandarínku

hrsť píniových orechov

2 bobkové listy

1 ČL ružového korenia

1 ČL horčičných semienok

soľ

korenie

jablčný ocot

čerstvý kôpor

údený pstruh

Postup:

1. Zeler očistíme a nakrájame na tenké slížiky.

2. Pripravíme si nálev z jablčného octu, vody, cukru, soli, ružového korenia a bobkových listov. Túto zmes pár minút prevaríme a následne vyberieme koreniny (môžeme ich aj zabaliť do prevarenej gázy a potom jednoducho vytiahnuť).

3. Do ešte vriaceho nálevu vložíme slížiky zeleru a necháme ich 10 minút marinovať. Potom scedíme a dáme poriadne vychladnúť, ideálne do izbovej teploty.

4. Kým nám marinovaný zeler chladne, pripravíme si dresing - rozmixujeme majonézu, jogurt, kapary, šalotku, med, horčicu, soľ a korenie do hladka. Nakrájame si tiež očistenú hrušku, rovnako ako zeler.

5. Všetko spolu zmiešame dokopy a dáme odstáť do chladničky aspoň na dve hodiny, ideálne cez noc.

6. Na dokončenie si pripravíme segmenty mandarínok (vyrežeme ich tak, aby sme sa zbavili dužiny) a opražíme si píniové orechy.

7. Zelerový šalát podávame s kúskami mandarínky, údeným pstruhom, píniovými orechmi a čerstvým kôprom. Môžete tiež použiť napríklad granátové jablko, vlašské orechy, prípadne miesto kôpru pažítku. Šalát sa skvele hodí k rybe prípadne hydine, môžete ho ale pokojne jesť len tak, s opečenou hriankou a strateným vajíčkom.

Dobrú chuť!

