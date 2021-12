Ceny plynu v Európe vzrástli na nový rekord: Čo ich ovplyvnilo?

Ceny plynu v Európe vzrástli v utorok na nové historické maximum, keď prvýkrát dosiahli hranicu 175 eur za megawatthodinu.

Ceny nahor tlačí vysoký dopyt po energiách, ku ktorým sa pridáva zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom ako dodávateľom a krajinami, ktoré sú najväčšími odberateľmi plynu z tejto krajiny.

Ako informovala agentúra AFP, cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v januári vzrástla na burze v Amsterdame oproti predchádzajúcemu dňu takmer o 20 % na rekordných 175 eur za megawatthodinu. V súčasnosti sú tak ceny plynu v Európe zhruba osemnásobne vyššie než na začiatku tohto roka.

"Európske ceny plynu rastú neúprosne ďalej na nové a nové rekordy," uviedli analytici z Deutsche Bank. Ako dodali, ich vývoj najnovšie ovplyvnil fakt, že ku klesajúcim teplotám na severnej pologuli sa pridali informácie, že ruský plynárenský koncern Gazprom si na január nerezervoval dodatočnú tranzitnú kapacitu cez plynovod smerujúci cez Ukrajinu. Investori tak budú podľa analytikov "pozorne sledovať predpovede počasia, aby sa pripravili na možný vývoj udalostí".

Mnohí analytici vidia za problémami v Európe najmä spor pre plynovod Severný prúd 2, ktorým chce Rusko dodávať zemný plyn do Nemecka cez Baltické more, čím by obišlo Ukrajinu, s ktorou je Rusko v konflikte. Nový nemecký minister hospodárstva Robert Habeck cez víkend varoval pred "vážnymi následkami" pre plynovod, ak by Rusko na Ukrajinu zaútočilo.