Marek Slobodník: Najväčší poklad som našiel vo Velkých Popoviciach

Cestovateľ a motorkár Marek Slobodník precestoval takmer celý svet na motorke, ale najväčší poklad našiel vo Velkých Popoviciach. Napriek tomu, že najradšej objavuje nové miesta, vždy sa tam rád vráti.

„Som motorkár, cestovateľ a dokonca aj pilot, no a samozrejme, milovník dobrého piva,“ smeje sa Marek, ktorý začal cestovať hneď po strednej škole. Spojenie motorky a cestovania sa mu natoľko zapáčilo, že precestoval takmer celý svet. Avšak najzaujímavejšie miesto spolu s jeho obľúbeným pivom Kozel našiel hneď za hranicami Slovenska. „Vždy som chcel jazdiť na motorke a mávať si s ďalšími motorkármi, ktorí jazdia na veľkých harleykách,“ spomína cestovateľ, ktorý si splnil svoj chlapčenský sen.

Cez prales a púšť s nezabudnuteľnými zážitkami

Zo začiatku precestoval len Slovensko, no neskôr sa rozhodol ísť za hranice kontinentu – do Ázie. „Každé miesto je niečím zaujímavé. Veľmi ma zaujal Kazachstan, ktorý bol pre mňa úplne nový. Ale najradšej spomínam na jednu konkrétnu cestu. Začala v pralese, potom stúpanie do výšky až 4868 metrov nad morom a odtiaľ rovno do púšte,“ hovorí Marek Slobodník. Rôznorodosť kultúr a krajín je obvykle najväčšia motivácia pre cestovanie do zahraničia. Tie najlepšie zážitky sú spojené s ľuďmi, ktorých stretneme na cestách. Marek Slobodník spomína, ako sa stal na jednej ceste bubeníkom v rockovej kapele. Počas cesty v Rusku ho lokálny známy pozval spolu s ostatnými motorkármi na diskotéku. „Mal oblečené sako a ja s ostatnými motorkármi sme boli oblečení ako rocková kapela. Zrazu si nás všetci začali všímať a povedal im, že je manažér rockovej kapely Koláčik, ktorá je známa po celej Európe. Každý sa chcel s nami potom fotiť,“ smeje sa cestovateľ.

Poklad našiel u našich bratov vo Velkých Popoviciach

Jeho motorka ho na cestách po svete zaviezla aj do Velkých Popovíc, kde sa nachádza unikátny pivovar Velkopopovický Kozel. Priamo po pivovare ho previedol skúsený sládok Vojtěch Homolka a postaral sa o jeden z jeho najlepších zážitkov. „Vôbec som si nepredstavoval, že pivovar tak veľkej a po celom svete uznávanej značky si môže stále držať charakter tradičného pivovaru z malebnej dedinky. Bolo úžasné vidieť to na vlastné oči. Predtým som nevedel ako sa pivo varí. Keď mi prvýkrát načapovali pivo Kozel priamo v pivovare, hneď mi tento unikátny ležiak zachutil,“ hovorí cestovateľ a zároveň dodáva, že návšteva Velkých Popovíc je fantastický zážitok. Okrem unikátnych priestorov a histórie pivovar ponúka aj pohľad do zákulisia tradičného varenia piva Kozel. Napriek tomu, že na svojej motorke prešiel Marek takmer celý svet, poklad našiel vo Velkých Popoviciach. „Vždy sa veľmi teším, keď sa tam vrátim na jedného čapovaného Kozla. Ale keď som už na cestách, tak mám nejakého vždy so sebou a vychutnám si ho v rámci oddychu, keď už nemusím šoférovať,“ uzatvára motorkár Marek Slobodník.