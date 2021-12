Je vo forme a nachystaný na majstrovstvá Európy na Slovensku!

Brankár hádzanárskej reprezentácie Teo Paul predvádza skvelé výkony vo Francúzsku a teší sa na šampionát v rodných Košiciach.

V klube sa mu darí, verme, že si formu priniesol aj na domáce majstrovstvá Európy! Skúsený brankár slovenskej hádzanárskej reprezentácie Teodor Paul (34) pomáha skvelými zákrokmi svojmu tímu v najvyššej francúzskej súťaži a popritom sa už teší na blížiaci sa európsky šampionát na Slovensku a v Maďarsku (13.-30. január 2022). A radosť má dvojnásobnú – na tomto športovom sviatku sa totiž predstaví v národnom drese v rodných Košiciach!

Jeho francúzsky klub USAM Nimes Gard zatiaľ v tejto sezóne predvádza výborné výkony najmä v EHF Európskej lige. Po nedávnom víťazstve nad maďarskou Tatabányou 24:22 (Paul chytil 14 z 37 striel súpera) sa dokonca vyšvihol na čelo D-skupiny. K postupu medzi 16 najlepších teda Francúzom už veľa nechýba, odohraná je viac ako polovica skupinovej fázy. „S pôsobením v Európe je v klube maximálna spokojnosť, aj vzhľadom na zdravotné patálie, ktoré v tíme máme prakticky od začiatku sezóny,“ poznamenal Teo Paul. „Vyhrať skupinu je teraz už našim cieľom. Ak sa to podarí, narazíme na súpera zo štvrtého miesta z inej skupiny a to je najschodnejšia cesta za ďalším postupom medzi najlepších. A mohli sme byť na tom ešte lepšie, jediné prehru sme si však „zariadili“ v podstate sami – doma sme s Aténami viedli aj o päť gólov, no napokon sme prehrali gólom z poslednej sekundy zápasu...“

V lige patrí jeho tímu z krásneho mesta Nimes na juhu Francúzska, ktorého história siaha až do Rímskej ríše, siedma priečka. Ak však odhliadneme od suverénneho Paríža SG a silného Nantes, medzi štvrtým a desiatym tímom v tabuľke je len trojbodový rozdiel. „Áno, stred tabuľky je nabitý, liga je tento rok extrémne vyrovnaná,“ potvrdil T. Paul. „Až sú všetci prekvapení, lebo aj nováčikovia už zdolali hocikoho. Rozdiely sú maličké, s kýmkoľvek sa dá vyhrať i stratiť body. Našim cieľom je však naďalej umiestnenie do piateho miesta, ktoré znamená priamo postup do európskych pohárových súťaží. Brzdia nás však zranenia, takú maródku si tu nikto roky nepamätá. Chýba aj sedem skúsených hráčov a s dorastencami to v takejto ťažkej súťaži nie je jednoduché,“ doplnil reprezentačný gólman. Jeho forma je veľkým povzbudením aj pre národný tím, ktorý hneď po Vianociach štartuje finálnu fázu prípravy na ME. „Chytávam dosť. Máme nabitý program, takže v posledných zápasoch sme sa s kolegom striedali po polčasoch, no niektoré duely som odchytal aj celé.“

Teodor Paul je už v podstate reprezentačným pamätníkom. Ako mladík patril do skvelého tímu, s ktorým absolvoval dvakrát majstrovstvá sveta (2011 - Švédsko, 2009 – Chorvátsko, historické 10. miesto). Účasť na EURO 2012 mu ušla kvôli zlomenému prstu. „Boli to fantastické roky, na mnohé okamihy isto nezabudnem do konca života. Viacerí mladí hráči sme dostali šancu, hoci za nás mohli vziať aj skúsenejších. A my sme sa tú príležitosť snažili poriadne chytiť. Odrazu sme nastupovali proti najväčším hviezdam svetovej hádzanej a to nás určite veľmi posunulo. Azda sa slovenskému tímu čosi podobné podarí aj na blížiacich sa majstrovstvách Európy,“ zaželal si Teo Paul.

Podľa neho ťažko porovnávať generáciu spred desaťročia s tou dnešnou. „Platí však, že tak ako sme boli dobrá partia vtedy, tak sa vytvoril dobrý kolektív aj teraz. To môže byť naša sila. Musíme držať spolu ako partia, hrať súdržne, veriť si navzájom. Nemáme jednotlivcov ako Nóri či Španieli. Dobrý kolektív dokáže v športe zázraky. Verím, že naša cesta na šampionáte bude pozitívna!“ uzavrel Paul.

Prosba pre hádzanárske nebesá – šampionát s divákmi!

Zahrať si na majstrovstvách sveta či Európy v rodnom meste – to je sen množstva športovcov. Aj Košičan Teo Paul sa teší na domácu atmosféru, hádzanárska horúčka na východe republiky stúpa. „Určite ma bude povzbudzovať i podpichovať celá rodina, mnoho kamarátov. Len veľmi dúfam, že na tribúny Steel Arény sa dostanú fanúšikovia, bez nich by to by to bola v prázdnej hale tragédia. A aj veľké oslabenie pre tím - vždy keď sme hrali v Košiciach, vládla tu neskutočná atmosféra. Diváci boli náš hnací motor, vytiahli z nás maximum. Azda to o pár dní zažijeme aj na európskom šampionáte!“

Vianoce bez kapra, ale s mäskom

Štedrý deň strávia Paulovci spolu so starými rodičmi. Teo s manželkou Danielou a synmi Chrisom (9) a Nikolasom (6) sa už totiž stihli presunúť z Francúzska do Košíc. „Tešíme sa, že si poriadne užijeme jeden druhého. Doma sme už zopár dní, takže vianočné prípravy stíhame,“ teší sa T. Paul a pridal aj tradičné menu, ktoré „funguje“ v ich rodine. „Začíname oplátkami s medom a cesnakom, nasledujú šunkové rolky s chrenom. Občas mávame aj tradičné bobaľky, hoci deti ich príliš nemusia. Kapustnica už je poriadna, aj s klobásou a údeným mäskom. Nasleduje zemiakový šalát, ale s kuracími rezňami – ryba u nás príliš nefrčí,“ pousmial sa Teo na záver.