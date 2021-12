NCZI zbiera dáta pre poskytnutie jednorazového príspevku zdravotníkom: Kde môžete zaslať údaje

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) od pondelka rána do stredy (22. 12.) do 22.00 h realizuje zber dát pre poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom.

NCZI preto pre zdravotníkov už pripravilo formulár žiadosti o príspevok. Informovala o tom hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Výška jednorazového finančného príspevku pre každého zdravotníckeho pracovníka je 350 eur. "NCZI pripravilo webový formulár s názvom Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v rámci Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) prevádzkovaného NCZI," spresnila Sivá. Prostredníctvom formulára poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tak môže zaslať potrebné údaje.

"Požadované informácie je možné zaslať výhradne v čase vyhlásenia výzvy, to je v období od 20. decembra od 7.00 h. do 22. decembra do 22.00 h," zdôraznila Sivá.

Zdravotnícki pracovníci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur. V piatok (17. 12.) o tom rozhodla vláda. Odmenu dostanú v decembrovej výplate v januári 2022. Vláda SR vyčlenila na tento zámer finančné prostriedky vo výške 50.705.746 eur.