SHMÚ zdvíha varovný prst: Pred sviatkami nás čaká chladný arktický vietor, toto môžeme očakávať

Na Slovensko začne prúdiť chladný morský vzduch.

V prvej polovici budúceho týždňa do krajiny čiastočne prenikne aj arktická (morská) vzduchová hmota, no najchladnejší vzduch sa tu nedostane, prenikne do východnej Európy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Pri takejto situácii sa najviac zrážok vyskytne na severe, kde sa vytvorí či pribudne snehová pokrývka a teplota sa aj cez deň udrží pod nulou, najmä v utorok (21. 12.) a v stredu (22. 12.) aj pod mínus piatimi stupňami Celzia," spresnili meteorológovia.

Spočiatku bude podľa nich veterno, a tak sa môžu vytvárať snehové jazyky a záveje. Smerom na juh Slovenska má byť menej zrážok a teplejšie, najmä na juhozápade bez celodenných mrazov. "Prituhne aj v noci, po utíšení vetra sa v dolinách a kotlinách pri snehovej pokrývke ochladí aj pod mínus 15 stupňov Celzia (podľa aktuálnych predpovedí by mala byť najchladnejšia noc na stredu)," spresnil ústav.

Po tomto ochladení sa na Slovensko má cez vianočné sviatky s najväčšou pravdepodobnosťou dostať teplá a vlhká vzduchová hmota od juhozápadu. "Výraznosť oteplenia je ešte otázna," podotkol SHMÚ.