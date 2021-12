Nebudete veriť tomu, aké je toto bábätko veľké! Má len rok, no už musí nosiť plienky pre dospelých

Ročné bábätko je také veľké, že musí nosiť plienky pre dospelých!

Ako informuje Daily Mail, Sonny Portnoy z austrálskeho Sydney mal pri narodení v decembri minulého roka neuveriteľné štyri kilá. Odvtedy pribral na štvornásobok svojej váhy. Teraz váži 16 kíl. To malo za dôsledok to, že detské plienky sú mu už malé. Trojnásobná mama Jayde vo svojom veselom videu na TikToku vysvetľuje, že musela ísť kúpiť plienky pre dospelých, pretože tie detské mu už nestačia. Keď bola Jayde so Sonnym tehotná, lekári sa obávali, že mala tehotenskú cukrovku kvôli veľkosti žalúdka a jej rozsiahlemu úbytku hmotnosti. „Lekári mali obavy o jeho veľkosť a pôvodne si mysleli, že mám cukrovku. Našťastie to ale tak nebolo. Len som čakala výnimočného chlapčeka. Jeho otec je veľký muž, pôvodom z Ruska. Navyše, môj najstarší syn mal viac ako štyri kilá, keď sa narodil, takže sa to dalo istým spôsobom očakávať.“ vysvetlila.

Jayde tiež prezradila, že Sonny je veľmi veselý. „Úmyselne robí niečo, čo by nemal len preto, aby videl moju reakciu. Myslí si, že je to zábavné,“ povedala Jayde. Okrem iného prezradila aj to, že chlapček ešte nechodí, no učí sa stáť. Zdá sa, že má problémy s kostrou a že zdedil niekoľko ťažkostí v súvislosti s hypermobilitou, pretože jeho členkové kĺby sú trocha stuhnuté. „Nie je to však nič vážne a má pravidelnú fyzioterapiu, takže bude čoskoro chodiť,“ povedala Jayde. „Mám veľké šťastie, že ho máme a nemôžem sa dočkať, ako bude rásť a napredovať,“ uzavrela hrdá matka.