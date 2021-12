Žena cestovala za chlapíkom z internetovej zoznamky na druhý koniec sveta: Záver, ktorý by ste nečakali!

Zamilovať sa do pekného chlapa s očarujúcim cudzím prízvukom je to, o čom niektoré ženy snívajú. Táto fantázia sa splnila jednej žene, ktorá podrobne opísala celý svoj milostný príbeh cez TikTok.

Ako píše The Sun, milostný príbeh sa začal na Tinderi a doviedol Chasity až do Austrálie. „Myslím si, že v podstate vyhrávam, pokiaľ ide o prvé rande,“ povedala na začiatku svojho videa na TikToku. „V tom čase som bola v Las Vegas a spoznala som sa s týmto chlapíkom z Tinderu. Pochádzal z Austrálie, takže odo mňa dostal extra body. Akože, ten prízvuk chcem,” spomínala.

S Chasity pokračovali v rozhovore a volali si cez videočet takmer každý deň po dobu jedného mesiaca. Na konci toho mesiaca sa jej opýtal, či by nemohla letieť do Austrálie, aby sa konečne stretli osobne. „O dva týždne neskôr som letela za mužom, ktorého som nikdy predtým nestretla,” vysvetlila Chastity a dodala, že nikdy predtým neopustila krajinu.

Keď prišla, bola okamžite ohromená a zaujatá jeho džentlmenskými spôsobmi – dokonca sa jej spýtal, či má povolenie ju pobozkať. Potom sa rozplývala nad tým, ako jej počas jej návštevy naplánoval každý jeden deň a uistil sa, že do každého výletu začlení veci, ktoré sa jej páčia. „Tak ma zobral do zvieracej rezervácie, kde som si mohla chytiť medvedíka koalu, vzal ma do reštaurácie, o ktorej vedel, že má moje obľúbené jedlo, do zábavného parku, pretože milujem horské dráhy a podobne,” povedala.

„A potom, poslednú noc urobil rezerváciu v reštaurácii na vrchole hory s výhľadom na mesto a poviem vám, že som sa doňho muža zamilovala,” povedala s úsmevom. A ako to dopadlo? Chastity odhalila, že jej príbeh sa skončil tým najsladším spôsobom. „Chcela som natočiť toto video, aby som vám dala vedieť, že existujú muži, ktorí vás počúvajú, plánujú veci, prevezmú iniciatívu a dajú vám všetko, čo si zaslúžite,” dodala.

„Už štyri roky sme šťastne zobratí,” pochválila sa Chasity. Teraz je cestovnou vlogerkou a zdieľa skúsenosti a spomienky so svojím manželom na sociálnych sieťach. „Kamoška, že to nebolo rande, ale špeciálna dovolenka ako z Netflixu... Gratulujem kráľovná,“ vyjadril sa jeden fanúšik. Aj keď vo svete kolovalo veľa hororových príbehov z Tinderu, je určite osviežujúce počuť o jednom, ktorý skončil sa skončil šťastne.