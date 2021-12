SHMÚ varuje pred vetrom aj snehom: Kde ho napadne 15 centimetrov?

V severných oblastiach Slovenska sa môžu tvoriť snehové jazyky, záveje a na horách môže silnejšie zafúkať.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí pre väčšinu Žilinského kraja, tiež pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Upozornenie predbežne platí do sobotného (18. 12.) rána.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad platí do soboty do 2.00 h aj prvostupňová výstraha pred snežením. Napadnúť môže do 15 centimetrov nového snehu. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia.

Na horách severného Slovenska sa môže do sobotného rána vyskytovať aj silnejší vietor. V nárazoch môže podľa SHMÚ dosahovať krátkodobo rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu. Silnejšie zafúkať môže tiež na juhovýchodnom Slovensku, konkrétne v okresoch Rožňava, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.