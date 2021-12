Navaľného spojenec apeluje na Západ: Prestaňte Putinovi ustupovať, ani s ním nediskutujte!

Leonid Volkov, spojenec väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, vyzval v utorok Európu, aby prestala s politikou ustupovania prezidentovi Vladimirovi Putinovi a uvalila sankcie naňho i na ľudí v jeho okolí.

Volkov vystúpil v Európskom parlamente v Štrasburgu, kde bola prítomná aj Navaľného dcéra Daria, ktorá v jeho mene v stredu preberie Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľovanú europarlamentom. "Ustupovanie (Putinovi) bolo vyskúšané už mnohokrát a bolo neúspešné... Skúsme niečo iné," vyzval Volkov.

Poukázal aj na reakciu Západu na hromadenie ruských jednotiek na hranici s Ukrajinou, ktoré vyvoláva obavy, že Kremeľ by mohol plánovať inváziu na územie svojho suseda. USA a jeho európski spojenci podľa agentúry AFP síce avizovali, že takáto invázia by mala pre Rusko závažné ekonomické dôsledky, ale niektorí z lídrov sa snažia rokovať s Putinom, aby sa pokúsili odvrátiť hroziacu krízu.

Volkov žiada nediskutovať s Putinom, ale "konať, nevytyčovať tzv. červené čiary – Putin cez ne všetky aj tak prešiel, nie raz a urobí to znova". Namiesto toho žiada zavedenie sankcií proti Rusku, ktoré bude možné zrušiť až po tom, čo Moskva stiahne vojakov z hraníc z Ukrajinou. Navaľnyj – Putinov najväčší domáci protivník – je vo väzení od januára, keď sa vrátil do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o otravu Navaľnyj i Západ vinia Kremeľ, ktorý to odmieta.

Odvtedy, ako bol Navaľnému zmenený podmienečný trest v kauze údajnej sprenevery na riadny, boli ním založené organizácie a celoštátna sieť jeho politických štábov v Rusku vyhlásené za extrémistické. Mnohí z jeho hlavných spojencov odišli z Ruska do exilu. Ruské úrady proti Navaľnému spustili aj mnoho nových vyšetrovaní vrátane kauzy súvisiacej s podozrením z "extrémizmu", v dôsledku ktorej by mohol stráviť vo väzení až o desať rokov viac.

Volkov, ktorý teraz žije v exile mimo Ruska, trvá na tom, že Navaľnyj je Putinovým "osobným väzňom" a len od Putina závisí, kedy sa dostane na slobodu. Na základe toho si Volkov myslí, že "ak sa v určitom okamihu z nejakého dôvodu situácia zmení" a Putin usúdi, že by preňho bolo lepšie Navaľného prepustiť, okamžite to urobí. Volkov sa domnieva, že takáto situácia by mohla nastať, keby sa "šlo po Putinových peniazoch".

Rozhlasová stanica Deutsche Welle uviedla, že Navaľného 20-ročná dcéra Daria vo svojom krátkom vystúpení pripomenula víziu svojho otca o "Rusku, kde sa môžete postaviť proti vláde a nebyť za to uväznený". Daria avizovala, že na stredajšom slávnostnom odovzdávaní Sacharovovej ceny vystúpi s obsiahlejším prejavom.