Má toho plné zuby! Župan Juraj Droba otvorene: Dokedy dám Arrive ešte šancu

Je nahnevaný!

Spoločnosť Arriva sa po neúspešných rokovaniach s bývalým autodopravcom Slovak Lines opäť objavila na koberčeku u bratislavského župana Juraja Drobu (50). Situácia sa totiž stáva neúnosná hlavne pre cestujúcich, ktorí čakajú na spoje hodiny, alebo sa nedočkajú vôbec. Pokuty pre Arrivu za vzniknutú situáciu sa pohybujú vo výške 30- tisíc eur za deň, preto je tlak na jej vyriešenie čoraz väčší. Župan v rozhovore pre Nový Čas hovorí, že v určitých bodoch došlo k dohode, no na plynulú medzimestskú dopravu si budú musieť cestujúci počkať.

Váš ideálny scenár, teda spolupráca Slovak Lines a Arrivy stroskotal. Čo majú ľudia čakať po Novom roku?

- Najrýchlejšie riešenie by bolo, keby sa obaja dopravcovia dohodli. Tak by bolo možné zabezpečiť požadovanú obslužnosť kraja, keďže spoločnosť Slovak Lines ešte nejakých vodičov mala a nejakých by vedela ešte zohnať. Nakoniec nám dopravcovia oznámili, že sa v technických rokovaniach nedohodli, takže Arriva bude musieť zabezpečiť všetko sama. V pondelok sme mali stretnutie so spoločnosťou Arriva, kde sme nastolili viacero požiadaviek. Na prvom mieste požadujeme vyriešiť dopravu v okresoch Senec a Pezinok, kde je obslužnosť najnižšia. Po druhé, chceme, aby posilnili zákaznícke telefonické centrum, lebo cestovné poriadky sa menia každý deň. Tretím bodom rokovania bol plán, ktorý nám Arriva predstavila v nábore vodičov. Dopravca už oznámil, že predlžuje náborový príspevok vo výške 3 500 eur do konca roka. Vodičov oslovujú zo Slovak Lines, z iných krajov aj zo zahraničia. Keďže ide aj o tretie krajiny, proces trvá aj mesiace.

Mnohí starostovia tvrdia, že najväčší problém je vo verejnom obstarávaní. Dáte podnet na to, aby sa pravidlá zmenili?

- Určite je problém aj v pravidlách verejného obstarávania, pretože súťaž bola vyhlásená už v apríli minulého roku. To mal byť dostatočne dlhý čas. Lenže námietky a obštrukcie počas obstarávania to úplne skomplikovali a celú súťaž predĺžili na neuveriteľných 19 mesiacov. To je tak dlho, že zostal veľmi krátky čas na prípravu. Preto združenie samosprávnych krajov SK 8 požaduje, aby sa posilnili právomoci verejných obstarávateľov. Žiaľ, pri súčasných pravidlách sú obyvatelia aj samosprávy rukojemníkmi.

Hovoríte, že úrad námietky k obstarávaniu zamietol. Urobil tak však po komunikácii s ľuďmi z vášho úradu, ktorí zabezpečovali tender. Tvrdili, že je všetko, teda aj nastavená cena, je v poriadku. Ukazuje sa však, že Arriva mala síce najlepšiu ponuku, ale nedokáže dopravu zabezpečiť.

- Župný tím pripravil súťaž špičkovo a za tým si stojím. Naše argumenty napokon potvrdili aj odborníci z Úradu pre verejné obstarávanie. Realita ukázala, že problémom nie je cena, ale nedostatok vodičov.

Nemáte pocit, že námietky zo strany Slovak Lines boli na mieste?

- Všetky námietky Úrad pre verejné obstarávanie zamietol vrátane tých od Slovak Lines. Žiaľ, vinou námietok a obštrukcií trvala súťaž až 19 mesiacov.

Ako je potom možné, že situácia v prímestskej doprave sa tak vyhrotila a doplácajú na to hlavne ľudia?

- Je to úplne katastrofálne a som veľmi nahnevaný. Toto je prvýkrát, čo zaznamenávame na Slovensku takýto masívny výpadok verejnej dopravy. Je to aj preto, lebo sa v žiadnom kraji ešte nemenil dopravca. Pred vyše dvadsiatimi rokmi bola Slovenská autobusová doprava (SAD) rozdelená do menších podnikov a všetky boli sprivatizované. Doteraz sa vždy dopravca vyberal priamo bez súťaže.

Dokedy majú čakať a kto nahradí škodu tým, ktorí cestovali taxíkmi aj niekoľkokrát za týždeň?

- Cestujúcim, ktorým spoj meškal, alebo nebol vypravený, bude kompenzované cestovné. Takisto sme sa dohodli s dopravcom, že uhradí obciam náklady na autobusy, ktoré si zabezpečili vo vlastnej réžii.

Nemyslíte si, že tie nekonečné rokovania nikam nevedú?

- Rokovania sa posúvajú, ale je pravda, že to trvá príliš dlho.

Už je jasná výška sankcií, ktoré bude musieť Arriva uhradiť?

- Zmluvné pokuty sú dané v zmluve. Je to až do 30 000 eur za deň, takže aktuálne sa to pohybuje v stotisícoch eur. Deň čo deň to rastie.

Neuvažujete o vyhlásení havarijného stavu? Dokedy ešte budete čakať na to, že to Arriva vyrieši?

- Nie je tu nikto, kto by vedel dopravu v takomto objeme zabezpečiť. Bavíme sa o bezmála dvoch tisíckach spojoch denne. Vodiči Slovak Lines dostali výpovede k 14. novembru, takže ani tento dopravca by to už nezvládol. Problém s vodičmi má veľké množstvo dopravných spoločností. Takáto situácia je aj v iných krajoch aj štátoch. Výpoveď zmluvy s Arrivou je úplne krajné riešenie, pretože prímestská doprava by bola ochromená na niekoľko mesiacov. Museli by sme obstarať nového dopravcu a žiadny pripravený na trhu neexistuje. Verím však, že v januári alebo vo februári bude tento problém vyriešený.