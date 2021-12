Zasa zmena! Vláda upravila opatrenia: Čo bude od piatka inak

Od 17. decembra sa upravia protipandemické opatrenia, pričom zhromažďovanie sa bude umožnené maximálne šiestim ľuďom, prípadne iba členom jednej domácnosti. Uvádza sa to v návrhu na aktualizáciu opatrení, ktoré v utorok schválila vláda.

Návrh zároveň definuje podmienky zákazu vychádzania. Hlavným dôvodom zmien je obava zo šírenia variantu omikron.

„Vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022,” uvádza sa v návrhu. Toto obmedzenie by sa nemalo vzťahovať na cestu do a zo zamestnania, avšak týka sa to zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti. Musia sa tiež preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Povolenie na pohyb by mali dostať aj osoby zabezpečujúce presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a poskytujúce terénne sociálne služby.

Výnimku z obmedzenia tvorí aj cesta s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a tiež cesta do lekárne. Povolené budú aj cesty s cieľom starostlivosti o odkázanú blízku osobu alebo príbuzného, prechádzky so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska a pobyt držiteľa poľovného lístka v prírode v súvislosti s plnením opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Opatrenie sa nebude týkať ani účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone v prípade osôb, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19.