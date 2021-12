Aj cez sviatky je možné sa otestovať vo vybraných MOM

Blížia sa nám najkrajšie sviatky v roku a všetci veríme, že budeme môcť navštíviť svoje rodiny a blízkych aj v týchto ťažkých časoch. Všetci odborníci však odporúčajú pred návštevou sa preventívne otestovať, a to bez ohľadu či sme, alebo nie sme očkovaní.

Okrem toho môžeme prezradiť, že boli otvorené 3 nové MOM v Bratislave, a to v Ekonomickej univerzite, v Mlynskej doline a pred obchodným centrom Bory Mall v Lamači.

Cena za antigénové testovanie je vo všetkých 12-tich MOM združených pod stránkou MOMKY.sk jednotná. Pri objednávke vopred cez túto stránku je cena za uvedený test len 9,99 €. Okrem toho máte rezervovaný konkrétny čas a vyhnete sa dlhému čakaniu na odberovom mieste. Používané testy sú nazálneho typu, čo znamená len zo špičky nosa a odber vôbec necítite. Samozrejme, používané testy sú plne certifikované a akceptované v celej EÚ.

Ak prídete bez objednania, na mieste za antigénové testovanie zaplatíte v hotovosti 14,99 € a na vybraných MOM môžete platiť aj kartou. Rovnako je možné objednať sa aj na RT-PCR test v cene 49,99 € pri nosohltanovom teste a 54,99 € pri kloktacom teste.

Zoznam všetkých MOM s otváracími hodinami počas sviatkov

Bratislava I – Staré Mesto

Fajnorovo nábrežie 2 – odberové miesto je v autobuse na parkovisku

Otváracia doba:

pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:30 hod.

piatok – nedeľa: 07:30 – 17:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

24.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

25.12.2021: 14:00 – 17:00 hod.

26.12.2021: 07:30 – 17:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

27.12.2021: 07:30 – 12:30 hod.

28.12.2021: 07:30 – 12:30 hod.

29.12.2021: 07:30 – 12:30 hod.

30.12.2021: 07:30 – 12:30 hod.

31.12.2021: 07:30 – 17:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

01.01.2022: 14:00 – 17:00 hod.

Bratislava II – Ružinov

Záhradnícka 58 – odberové miesto je v autobuse na parkovisku

Otváracia doba:

pondelok, utorok a štvrtok: 09:00 – 14:00 hod.

streda a piatok: 14:00 – 19:00 hod.

sobota a nedeľa: 09:00 – 16:00 hod.

24.12.2021: 09:00 – 12:00 hod.

25.12.2021: 09:00 – 12:00 hod.

26.12.2021: 09:00 – 12:00 hod.

27.12.2021: 09:00 – 14:00 hod.

28.12.2021: 09:00 – 14:00 hod.

29.12.2021: 14:00 – 19:00 hod.

30.12.2021: 09:00 – 14:00 hod.

31.12.2021: 09:00 – 12:00 hod.

01.01.2022: 09:00 – 12:00 hod.

Bratislava III – Nové Mesto

Trnavská cesta 37 – odberové miesto je v autobuse na parkovisk

Otváracia doba:

pondelok – štvrtok: 13:30 – 18:30 hod.

piatok – nedeľa: 08:30 – 18:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: 08:30 – 18:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

27.12.2021: 13:30 – 18:30 hod.

28.12.2021: 13:30 – 18:30 hod.

29.12.2021: 13:30 – 18:30 hod.

30.12.2021: 13:30 – 18:30 hod.

31.12.2021: 08:30 – 18:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

01.01.2022: zatvorené

Bratislava IV – Karlová Ves – Mlynská dolina

Staré Grunty 26 – odberové miesto je v unimobunke na parkovisk

Otváracia doba:

pondelok – piatok: 13:00 – 18:00 hod.

sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 hod. (12:30 – 13:00 hod. obedová prestávka)

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: zatvorené

27.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

28.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

29.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

30.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

31.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

01.01.2022: zatvorené

Bratislava IV – Lamač (Bory Mall)

Lamač 6780 – odberové miesto je v unimobunke na parkovisku

Otváracia doba:

pondelok – piatok: 13:00 – 18:00 hod.

sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 hod. (12:30 – 13:00 hod. obedová prestávka)

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: zatvorené

27.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

28.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

29.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

30.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

31.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

01.01.2022: zatvorené

Bratislava V – Petržalka

Dolnozemská cesta 1 – odberové miesto je v budove Ekonomickej univerzity

Otváracia doba:

pondelok: 07:00 – 12:00 hod.

utorok – piatok: 13:00 – 18:00 hod.

sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 hod. (12:30 – 13:00 hod. obedová prestávka)

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: zatvorené

27.12.2021: 07:00 – 12:00 hod.

28.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

29.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

30.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

31.12.2021: 13:00 – 18:00 hod.

01.01.2022: zatvorené

Galanta

29. augusta 1646/6 – odberové miesto je v unimobunke na parkovisku

Otváracia doba:

pondelok – nedeľa: 08:00 – 13:00 hod.

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: zatvorené

27.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

28.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

29.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

30.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

31.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

01.01.2022: zatvorené

Holíč

Hollého 3507 – odberové miesto je v budove na konci parkoviska

Otváracia doba:

pondelok – piatok: 08:15 – 13:15 hod.

sobota – nedeľa: 08:15 – 11:15 hod.

24.12.2021: 07:30 – 11:00 hod.

25.12.2021: 07:30 – 11:00 hod.

26.12.2021: 07:30 – 11:00 hod.

27.12.2021: 08:15 – 13:15 hod.

28.12.2021: 08:15 – 13:15 hod.

29.12.2021: 08:15 – 13:15 hod.

30.12.2021: 08:15 – 13:15 hod.

31.12.2021: 08:15 – 13:15 hod.

01.01.2022: 07:30 – 11:00 hod.

Senica

Hviezdoslavova 2556/63

Otváracia doba:

pondelok – nedeľa: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

24.12.2021: 08:00 – 12:00 hod.

25.12.2021: 08:00 – 12:00 hod.

26.12.2021: 08:00 – 12:00 hod.

27.12.2021: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

28.12.2021: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

29.12.2021: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

30.12.2021: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

31.12.2021: 08:00 – 16:00 hod. (obedová prestávka: 12:00 – 12:30)

01.01.2022: 08:00 – 12:00 hod.

Sereď

Trnavská cesta 6 – odberové miesto je v unimobunke na parkovisku

Otváracia doba:

pondelok – nedeľa: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

24.12.2021: 07:30 – 10:30 hod.

25.12.2021: 07:30 – 13:30 hod.

26.12.2021: 07:30 – 13:30 hod.

27.12.2021: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

28.12.2021: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

29.12.2021: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

30.12.2021: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

31.12.2021: 07:30 – 15.30 hod. (obedová prestávka 13:00 – 13:30 hod.)

01.01.2022: 07:30 – 13:30 hod.

Skalica

Tehelňa 1984/39

Otváracia doba:

pondelok – nedeľa: 08:00 – 11:00 hod.

24.12.2021: zatvorené

25.12.2021: zatvorené

26.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

27.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

28.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

29.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

30.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

31.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

01.01.2022: zatvorené

Šamorín – Mliečno

Krajná 724/76 – odberové miesto je v Karavanovom centre na parkovisku pod stanom

Otváracia doba:

pondelok – nedeľa: 08:00 – 15:00 hod.

24.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

25.12.2021: 08:00 – 11:00 hod.

26.12.2021: 08:00 – 15:00 hod.

27.12.2021: 08:00 – 15:00 hod.

28.12.2021: 08:00 – 15:00 hod.

29.12.2021: 08:00 – 15:00 hod.

30.12.2021: 08:00 – 15:00 hod.

31.12.2021: 08:00 – 13:00 hod.

01.01.2022: 10:00 – 15:00 hod.

Pri AG testoch získate certifikát v slovenskom a anglickom jazyku do elektronického COVID EÚ pasu (rovnako vo forme SMS, prípadne e-mailom, ak ho máte v systéme NCZI zadaný) a na vyžiadanie vám bude vystavený papierový certifikát v slovenskom, anglickom, nemeckom alebo chorvátskom jazyku (každý je za príplatok 3 €).

Pri RT-PCR dostanete výsledok do max. 36 hodín (štandardne už do 12 hodín) v slovenskom aj anglickom jazyku na vašu e-mailovú adresu a rovnako do COVID EÚ pasu.

V prípade, ak vám chýbajú ochranné pomôcky, ako sú rúška, respirátory, dezinfekcia či teplomer, odporúčame vám navštíviť stránku PeknéRúška.sk.