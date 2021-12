Očkovacie centrum v Senici bude otvorené štyri dni v týždni: Aké vakcíny podávajú?

Vakcinačné centrum zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senica bude otvorené štyri dni v týždni.

TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. V poliklinike je možné sa dať zaočkovať vakcínami od spoločností Moderna a Pfizer/BioNTech. "Centrum bude k dispozícii od utorka do piatka v čase od 8.00 do 15.00 h, s obednou prestávkou medzi 11.30 a 12.30 h. Záujemcov žiadame, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a preukaz poistenca," uviedla Moravcová.

Ako doplnila, v utorok očkujú registrovaných záujemcov vakcínou od Moderny. "V stredu budú v poliklinike očkovať registrovaných záujemcov, vo štvrtok sa môžu prísť zaočkovať neregistrovaní záujemcovia vakcínou od Moderny a v piatok opäť registrovaní záujemcovia vakcínou od Pfizer/BioNTech," doplnila hovorkyňa mesta.