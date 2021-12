Šéf vinárstva Elesko: Cesta vinára k developmentu nebola priamočiara, ale výsledok bude stáť za to

Cesty vinára sú nevyspytateľné, dalo by sa parafrázovať pri pohľade na profesionálnu dráhu Tomáša Ledeckého (33). Mladý, v Londýne vyštudovaný finančník sa venoval firemným financiám v Elesko, keď mu v roku 2014 otec zveril aj vedenie vinárstva, fungujúceho od roku 2009.

Našťastie, Tomáš má rád výzvy, a preto prijal nielen túto, ale aj ďalšiu, v podobe developerského projektu, ktorý nesie meno Zlatá Réva. Pôjde o komplexný projekt bývania so službami a možnosťami na šport, gastro či rekreáciu, ležiaci pri jazere v obci Vištuk, v malokarpatskom vinárskom regióne. Viac o víziách a realizácii neobvyklého projektu hovorí Tomáš Ledecký.

Vaša spoločnosť Elesko vybudovala exkluzívne vinárstvo s reštauráciou a galériou moderného umenia kúsok za Modrou. Nemali ste obavy odísť pomerne ďaleko od hlavného mesta a jeho kúpnej sily?

Rozhodnutie postaviť vinárstvo na zelenej lúke vzniklo ešte v roku 2001. V Bratislave by projekt v plánovanom rozsahu nebolo možné realizovať. Modranský región má viac ako 600-ročnú vinohradnícku tradíciu, a preto sa rodina rozhodla realizovať projekt práve tu. Výsledkom je jedno z najkrajších a najmodernejších vinárstiev v strednej Európe, v ktorom spájame vinársku tradíciu s moderným umením a gastronómiou. Modra a Vištuk, kde pôsobíme už 20 rokov, sú blízko pri Bratislave. Nepotrvá dlho a stane sa to, čo v každej veľkej metropole, Bratislava sa bude prirodzene rozširovať, a to aj pozdĺž južných svahov Malých Karpát, ktoré sú nielen ideálnym miestom na pestovanie viniča, ale aj na život.

Bratislava prišla teda za vami?

Veľa návštevníkov sa v našej reštaurácii zastaví cestou okolo a nie sú to len Bratislavčania. Hostia z hlavného mesta si svoju návštevu u nás cielene plánujú, či už sú to svadby, oslavy alebo firemné akcie. Tešíme sa aj častým návštevám zahraničnej klientely, potvrdzujúce náš zámer vybudovať vinárstvo, ktoré bude reprezentovať nielen región, ale aj našu krajinu.

Je výhodou, že vaše vinárstvo leží na Malokarpatskej vínnej ceste?

Určite. Vinice sa nedajú vysadiť kdekoľvek, treba k tomu správny mix podnebia, pôdy a lokality. Práve vďaka unikátnemu terroir je modranský región srdcom Slovenského vinohradníctva.

Aký máte vzťah k vinárstvu a vínu?

K dobrému vínu máme v rodine pozitívny vzťah, tak sa vlastne aj zrodila myšlienka založiť vinárstvo. Veci spojené s výrobou a vinohradníctvom som sa učil za pochodu pri práci, je to náročný proces ovplyvňovaný javmi, na ktoré nemáte vždy priamy dosah, ako je počasie alebo meniace sa preferencie trhu. Výsledok v podobe vína je spojením remesla a umenia.

Vyskúšali ste si všetky práce vo vinohrade?

Vyskúšal som si všetky práce pri výrobe vína, naposledy aj pred kamerami v istej televíznej relácii. A musím povedať, že je to ťažká práca. Psychicky sa však pri nej dá výborne odreagovať a vypnúť od kancelárskej práce. Ja mám však rád výzvy a tie prichádzajú s novými projektmi, ktorých máme za posledné roky niekoľko.

Jedným z nich je developerský zámer Zlatá Réva v obci Vištuk, neďaleko Šenkvíc a Modry. Aká bola vaša cesta vinára k developmentu?

Určite nebola priamočiara, sme hlavne vinári. Ale vo Vištuku máme už takmer dvadsať rokov pozemky a keď čas ukázal, že vysádzať nové vinice momentálne nepotrebujeme, prišiel do úvahy plán vybudovať rezidenčný projekt pri jazere, obklopený vinicami. Práve vinice by mali byt neoddeliteľnou súčasťou každodenného života budúcich obyvateľov. Spojili sme sa so skúseným developerom Atops Development a naštartovali projekt Zlatá Réva.

Išli ste do toho s víziou, čo by malo byť na konci výstavby?

Vízia ostáva stále rovnaká ako na začiatku – má to byť jedinečné bývanie pri jazere, s výhľadmi na Malé Karpaty v dotyku s prírodou. Neviem, či ešte niekde v okolí existuje niečo podobné. Pán Janík, hlava partnerskej firmy Atops Development, vdýchol projektu zdravý rozum a skúsenosti z predošlých projektov, čím v návrhu vznikol sídelný útvar, ktorý neponúka len bývanie, ale aj možnosti pre rekreáciu, šport, služby a všetko to, čo by obyvateľ mohol využívať.

Projekt Zlatá Réva sa menil, keď bol ešte len na papieri. Prečo?

Tento projekt sa menil viackrát. Som presvedčený, že dobrý projekt musí zrieť ako dobré víno. Správne veci vznikajú z diskusie a zdravého rozumu, preto sme si vypočuli lokálnych obyvateľov, záujmové spolky a združenia a rozhodli sme sa projekt zmenšiť takmer o polovicu, pričom ale plánujeme zachovať všetky benefity pre Vištučanky a Vištučanov.

Vnímate Vištuk a lokalitu Zlatej Révy ako miesto s potenciálom pre gastroturistiku?

Agroturistika spojená s vínom v takom meradle, ako ju poznáme za hranicami, napríklad, v moravskom regióne okolo Pálavy alebo rakúskom regióne pri Neziderskom jazere, u nás doma neexistuje. Hromadné návštevy vínnych pivníc v Malokarpatskej oblasti sú tak dvakrát do roka a potenciálnu klientelu tam nedržia žiadne ďalšie aktivity. A preto je kľúčové, aby sme vo Vištuku a okolí rozvíjali podmienky na viacdňový turizmus, ktorý bude doplnkom k aktivitám spojených s vínom a gastrom. Potenciál vidíme napríklad v budovaní cyklotrás alebo náučných interaktívnych chodníkov či v biofarme so zvieratkami, kde sa zabaví celá rodina. To by mohlo pomôcť agroturistike v celom regióne, nielen nášmu projektu.

Pomohol by rozvoj cestovného ruchu obci Vištuk a jej obyvateľom?

Určite áno, ale obci chceme pomáhať aj inak, napríklad spoluprácou pri budovaní kanalizácie, ktorú Vištuk doposiaľ nemá, alebo výsadbou stromov, ku ktorej sme sa už zaviazali. Myslím si, že by uvítali aj väčšiu občiansku vybavenosť, napríklad obchody, kaviarne, služby. Určite tu vzniknú pracovné príležitosti pre Vištučanov, či už pracovné miesta, alebo možnosti na podnikanie v oblasti obchodu, služieb a agroturizmu.

Čím Vištuk najviac láka? Polohou vo vinárskom kraji, alebo pokoj mimo hlavných ťahov?

Na začiatku, v roku 2001, nás najviac oslovil ako vinárska lokalita s tradíciou. Pre budúcich klientov Zlatej Révy môže byť dôležitým prvkom kľud od rušného mesta, ktorý ľudia, aj s prihliadnutím na súčasnú situáciu, čoraz viac vyhľadávajú. Súčasne však väčšie mestá ako Bratislava alebo Trnava sú odtiaľto vzdialené len pol hodinu. Výhodou projektu je, že v okolí Zlatej Révy máme aj ďalšie naše projekty, či už vinice, farmu, alebo hospodársky dvor, ktoré postupom času sprístupníme súčasným aj budúcim obyvateľom a návštevníkom na voľnočasové aktivity alebo agroturistiku.

Ako si predstavujete budúcich obyvateľov Zlatej Révy?

Filozofia developera, s ktorou sa stotožňujeme, je výstavba menších aj väčších pozemkov a tiež bytových domov. Niekto, kto chce bývať na vidieku, si predsa nemusí chcieť kvôli tomu kúpiť dom. Napríklad dôchodca alebo mladý pár, ktorý chce žiť spoločenský život a nemá kapacitu alebo chuť starať sa o veľkú, či menšiu záhradu. Myslím si, že Zlatá Réva uspokojí každého záujemcu, či už hľadá dvojizbový byt, alebo veľký rodinný dom so záhradou. Navrhli sme lokalitu tak, aby sa v nej dobre cítili obyvatelia, návštevníci aj susedia. Je to naozaj náročný a dlhodobý projekt, ale výsledok bude určite stáť za to.