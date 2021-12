Štyri dôvody, prečo radi platíme kartou

Viete si predstaviť svoj život bez platobnej karty? Ak nie, nie je to nič nezvyčajné. Bezhotovostné platenie je už skrátka úplne bežnou súčasťou našich životov, lebo je rýchle, jednoduché, bezpečné a pohodlné.

Podľa prieskumu spoločnosti Mastercard sme pred dvomi rokmi zaplatili kartou každú druhú platbu na Slovensku a tento rok to bolo už 57 % všetkých platieb. Dnes už nám často ani nenapadne kontrolovať, či so sebou máme hotovosť. Sú dokonca situácie, kedy chceme mať so sebou čo najmenej vecí. Chceme športovať, baviť sa, alebo potrebujeme len tak naľahko vybehnúť a peňaženka by nám prekážala.

Rýchle a jednoduché

Hotovosť sa stáva pre nás skôr rezervou. Až takmer každý druhý Slovák aktívne nevyťahuje hotovosť z peňaženky, aj keď ju má, a preferuje platbu kartou. Hotovosť si šetríme pre situácie, že natrafíme na obchodníka, ktorý platby kartou neprijíma.

Na bezhotovostných platbách sme si obľúbili ich rýchlosť a jednoduchosť. Podľa posledného prieskumu Mastercard je pre viac ako tretinu ľudí najdôležitejšie práve to, že bezhotovostné platby skracujú čas strávený pri pokladni. Kartu, mobil či hodinky jednoducho vyberieme, priložíme a platba je akceptovaná.

Bezpečné

Platby kartou sa tešili popularite ešte pred pandémiou, no tá nielenže posilnila tento trend, ale aj prispela k tomu, že kartou platíme aj na miestach, kde to predtým tak nebolo. Oveľa viac sme začali platby kartou využívať v lekárňach, drogériách a obchodoch s kozmetikou.

Avšak o bezpečnosti pri bezkontaktných platbách môžeme hovoriť aj z hľadiska zdravia. Najmä v čase pandémie je skrátenie času v obchodoch a tiež obmedzenie kontaktu s ostatnými ľuďmi veľkým benefitom. Toto sú tiež dôvody, ktoré podľa prieskumu Mastercard u nás urýchlili prechod k bezkontaktným platbám. 16 % ľudí uviedlo, že začali využívať bezkontaktné platby, lebo nechceli prísť do styku so zamestnancami obchodu a 16 % sa bálo o svoje zdravie.

Pohodlné

Bezhotovostné platby považujeme za komfortné a ukázalo sa to aj v časoch pandémie. Začali sme vo zvýšenej miere využívať platby kartou, pretože je to pre nás rýchlejší spôsob odbavenia a náš čas strávený v obchode sa tým skrátil. Ďalším dôvodom je jednoduchý fakt, že pri sebe nemáme vždy hotovosť.

Za pohodlné pokladáme nielen platby kartou, ale tiež platby mobilom. Práve tieto platby už niekedy využilo 29 % z nás. A dokonca viac ako každý druhý Slovák je ochotný platiť bezhotovostne už 2-eurové položky.