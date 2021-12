Plynovod Nord Stream 2 v ohrození! Nemecká ministerka zahraničných vecí to povedala jasne: Toto sa nemôže stať

Kontroverzný plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) nemôže byť v súčasnosti schválený, pretože nespĺňa požiadavky európskej energetickej legislatívy, uviedla v nedeľu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Informovala o tom agentúra DPA.

Strany novej nemeckej vlády sa v koaličnej zmluve dohodli, že pre energetické projekty platí európske energetické právo. "A to znamená, že na základe súčasného stavu nemôže byť tento plynovod povolený, keďže nenapĺňa pravidlá európskeho energetického práva a nie sú tak či tak vyriešené bezpečnostné otázky," povedala Baerbocková v televízii ZDF.

V súvislosti s napätím medzi Ukrajinou a Ruskom šéfka nemeckej diplomacie dodala, že USA a predošlá vláda v Berlíne sa zhodli, že "pri ďalších eskaláciách nemôže tento plynovod vstúpiť do prevádzky". Plynovod vedúci z Ruska cez Baltské more do Nemecka bol dokončený pred niekoľkými týždňami. Povolenie na jeho prevádzku musí ešte vydať nemecký spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má na rozhodnutie čas do začiatku januára.

Baerbocková zo strany Zelených sa v kampani pred nemeckými parlamentnými voľbami vyslovovala proti tomuto plynovodu, nový nemecký kancelár, sociálny demokrat Olaf Scholz v tejto otázke zatiaľ nezaujal jednoznačné stanovisko, dopĺňa DPA.